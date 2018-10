De la apoteosis en el Bernabéu a la cruda batalla por la permanencia Mayoral y Boateng luchan por un balón en la ciudad deportiva de Buñol. / adolfo benetó/levante ud Paco López, que sólo tiene las bajas de Coke y Vukcevic, se centra en controlar la euforia en busca del cuarto triunfo seguido | El Levante recibe a un Leganés en proyección pero que arrastra un año sin ganar a domicilio ALBERTO MARTÍNEZ * DEPORTES@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 27 octubre 2018, 00:55

valencia. «Desde el domingo por la mañana, el mensaje es el mismo: trabajo diario y mejorar. Lo más importante es que no se desvíen del camino. Y no nos vamos a desviar. El equipo es muy maduro. Sabemos lo que cuesta ganar un partido». Así explicó Paco López su manera de gestionar las emociones del vestuario tras la hazaña obrada en el Santiago Bernabéu. El entrenador del Levante está convencido de que sus hombres van a permanecer abstraídos de la euforia. No hay tiempo para distraerse y esta tarde los azulgrana retoman la cruda batalla por la salvación. Reciben a un Leganés que ha recuperado la moral merced a sus últimos resultados pero que continúa atascado a domicilio. El conjunto granota regresa al Ciutat de València, donde no juega desde hace un mes, en busca de su cuarta victoria consecutiva. Está lanzado.

El Levante se siente pletórico. Desde que Paco López apostó por el cambio de sistema e introdujo una defensa con tres centrales, el equipo convence. Por su espíritu, su fútbol y sus resultados. El grupo se ha adaptado a las mil maravillas al novedoso 3-5-2. Un dibujo táctico que se mantendrá hoy en el duelo con el Leganés.

Paco López no es partidario de tocar aquello que funciona. Así, todo apunta a que el de Silla repetirá el once titular que sacó los colores al Real Madrid el pasado sábado. Con el nuevo esquema, Jason y Toño han adoptado un papel protagonista, adueñándose de los carriles. Su despliegue físico resulta clave. La defensa estará ocupada por Róber, Cabaco y Postigo. El central madrileño se retiró en el Bernabéu debido a unas ligeras molestias musculares, aunque se encuentra en perfectas condiciones para competir. En principio, el técnico valenciano volverá a demostrar su valentía situando a Campaña, Bardhi y Rochina en el centro del campo. Talento en estado puro. En la delantera, la competencia es feroz. La química existente entre Morales y Roger invita a pensar que serán otra vez la pareja atacante.

Salvo sorpresa, el técnico granota repetirá el once que sorprendió al Madrid El de Silla descarta a Luna y Dwamena, todavía en proceso de adaptación

El Levante es el tercer equipo más goleador de Primera División. Suma 14 tantos y sólo le superan el Barcelona (23) y el Sevilla (20). Precisamente, los granotas ocupan la misma posición de la clasificación en cuanto a dianas encajadas. Ha recibido 15, las mismas que el Athletic. Peores registros arrastran el Huesca (20) y Rayo Vallecano (18). En cualquier caso, los azulgrana han aumentado ostensiblemente su consistencia a partir del cambio de sistema.

Para el partido de hoy, regresan a la convocatoria Prcic y Mayoral. Cabe recordar que el delantero de Parla no pudo jugar ante el Madrid por una cláusula incluida en el contrato de cesión. Sin embargo, Doukouré y Dwamena, quienes sí estuvieron en el Bernabéu, se caen de la lista. El delantero ghanés, sin minutos desde el 2 de septiembre, continúa en proceso de adaptación. Además, Paco López ha descartado a Luna y Samu García. Tampoco van citados Coke y Vukcevic, ya que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

El Levante, a dos puntos de la zona europea y a cinco de los puestos de descenso, estrenará césped. Y es que se ha llevado a cabo la habitual resiembra en Orriols a estas alturas del año. En caso de victoria, Paco López dejará de compartir el título de segundo entrenador del Levante con más triunfos en Primera. Suma 12, los mismos que Luis García y Caparrós. Por encima sólo aparece Juan Ignacio Martínez, quien logró 28.

El Levante recibe al Leganés, antepenúltimo de la tabla. De todas formas, el conjunto pepinero está en proyección, ya que ha sumado cuatro puntos en los dos últimos partidos y superó al Barcelona hace cuatro jornadas. Eso sí, tiene una asignatura pendiente lejos de Butarque. No gana fuera de casa desde el 15 de octubre de 2017. Ha pasado más de un año.