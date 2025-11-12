Andrés París coge las riendas del Levante femenino

El Levante femenino no ha comenzado bien la temporada en la Liga F, siendo colista con dos puntos sumados en diez jornadas. Es por ... ello que, tras el despido de Emily Lima, y el paso interino de Santi Triguero, el club granota ha anunciado la llegada de Andrés París como nuevo entrenador del primer equipo femenino, dando inicio a una nueva etapa marcada por la gestión emocional, la motivación y la mejora continua.

La trayectoria de París tanto en fútbol femenino, donde se ha desarrollado durante 6 años, como su última experiencia como segundo entrenador del CD Toledo unido a su formación pedagógica y a su amplia trayectoria como formador en inteligencia emocional y coaching de alto rendimiento deportivo, representa un perfil innovador en el ámbito futbolístico. Su filosofía combina el alto rendimiento deportivo con el desarrollo personal de cada futbolista a nivel individual y grupal, apostando por una formación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Durante su carrera, París ha trabajado con jugadoras/es y entrenadoras/es, dotando de competencias emocionales y mentales para hacer de cada futbolista que sea más competitivo. Gran parte de su trayectoria se ha desarrollado como pedagogo deportivo en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), desde 2020 hasta la actualidad.

En el banquillo granota, Andrés París estará acompañado por Edgar Sornosa, quien formará parte de su cuerpo técnico en esta nueva etapa para dar continuidad a la nueva dinámica que lleva el equipo. Juntos, buscarán consolidar un proyecto al servicio de los objetivos del club granota, que está a cinco puntos de la salvación para evitar el descenso.