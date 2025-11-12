Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto estudiará una nueva distribución
Andrés París, nuevo entrenador del Levante femenino. LUD

Andrés París coge las riendas del Levante femenino

El club granota anuncia la llegada del nuevo entrenador del equipo, con el objetivo de realzar el vuelo en la Liga F y evitar el descenso

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

El Levante femenino no ha comenzado bien la temporada en la Liga F, siendo colista con dos puntos sumados en diez jornadas. Es por ... ello que, tras el despido de Emily Lima, y el paso interino de Santi Triguero, el club granota ha anunciado la llegada de Andrés París como nuevo entrenador del primer equipo femenino, dando inicio a una nueva etapa marcada por la gestión emocional, la motivación y la mejora continua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  6. 6 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  7. 7 Valencia crece sobre la huerta
  8. 8 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  9. 9

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro
  10. 10

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Andrés París coge las riendas del Levante femenino

Andrés París coge las riendas del Levante femenino