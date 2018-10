La ambición controlada de Paco López El técnico del Levante apuesta por el equilibrio, aunque no pone límites y ve margen de mejora con el nuevo sistema: «Se sienten más protegidos» ALBERTO MARTÍNEZ Viernes, 26 octubre 2018, 01:08

Época de bonanza en Orriols. Se respira en el ambiente. Y las caras lo transmiten. Las tres victorias consecutivas, en especial la hazaña obrada en el Santiago Bernabéu, han catapultado al Levante. El bache ya está olvidado. Ocupando el octavo puesto de la clasificación, la tranquilidad está más que justificada. A dos puntos de la zona europea y a cinco del descenso, los azulgrana lucen unos números que invitan al optimismo. Sobre todo si se analiza los resultados desde principios de marzo, cuando Paco López tomó las riendas del equipo: 38 puntos en 20 jornadas. Registros sólo mejorados por el Barça. El técnico valenciano lanza un mensaje de prudencia y moderación dentro del vestuario, pero en absoluto trata de contener la euforia de la afición. ¿Se puede soñar con algo más que la permanencia? El entrenador de Silla evita poner límites. La ambición es innegociable en su filosofía.

«No sería bueno que las expectativas que estamos generando crecieran más rápido de lo que crece el equipo. No sería bueno. Va a haber rachas positivas y negativas, y más en Primera División. Lo que sí puedo decir es que vamos a intentar, y lo vamos a conseguir seguro, mantener esa ilusión y esa ambición de querer mejorar y crecer. Pero también estamos seguros de que podemos volver a pasar una mala racha. Lo importante es tener claro el camino y el proceso. Y a partir de ahí, el equipo seguirá generando ilusión, que es lo que pretendemos», explicó Paco López después del entrenamiento de ayer en Orriols. Precisamente, sobre el césped del Ciutat de València, se juntaron los máximos responsables del proyecto. La cúpula. El presidente del Levante, Quico Catalán; el director deportivo, Tito Blanco; y el secretario técnico, Luis Helguera, charlaron con el técnico en el inicio de la sesión preparatoria.

La plantilla estrenó césped, ya que se ejercitó por primera vez en el estadio después de la habitual resiembra a estas alturas del año.El Levante no juega en casa desde el 30 de septiembre, cuando se impuso al Alavés. El conjunto granota recibe mañana al Leganés con el objetivo de prolongar las buenas sensaciones. Tras la victoria frente al Real Madrid, Paco López se ha centrado en gestionar las emociones de los futbolistas. «Desde el domino por la mañana, el mensaje es el mismo: trabajo diario y mejorar. Lo más importante es que no se desvíen del camino. Y no nos vamos a desviar. El equipo es muy maduro. Sabemos lo que cuesta ganar un partido», admitió el preparador azulgrana, encantado con las celebraciones de la hinchada: «A todos nos gusta. Está bien que la afición se ilusione y eso no lo vamos a parar. Pero dentro, nosotros lo tenemos claro».

Paco López se alza como el único técnico del Levante que se ha impuesto al Madrid y el Barcelona: «En mi vida intento siempre mantener un equilibrio, tanto cuando llegan los halagos como cuando llegan las críticas. Eso es lo que me da esa estabilidad. Es bonito escuchar eso, pero la historia se construye en el día a día. En un futuro, cuando salgan las estadísticas, será bonito. Pero ahora mismo estoy tan centrado en ese trabajo diario que no me paro a pensarlo. Esa es mi filosofía de vida y es lo que intento transmitir en el vestuario. Quiero seguir sacando rendimiento a este equipo, que el Levante siga creciendo y que sigamos creciendo todos los que estamos aquí dentro. No me puedo parar a pensar en esas estadísticas. Ojalá consigamos hacer historia».

Desde que el de Silla introdujo el 3-5-2, el conjunto azulgrana sólo conoce la victoria. «Con tres centrales y tres jugadores en el centro del campo, el equipo se ha sentido más seguro y protegido en las transiciones y en el ida y vuelta. Cuando decides cambiar la distribución, lo haces porque quieres mejorar. Y como es una distribución que no habíamos probado, todavía tiene un margen de mejora importante», admitió Paco López, quien profundizará en esa línea: «A nivel de resultados y juego, esta distribución nos está yendo bien. Tenemos aparcaditos y muy cerca el 4-4-2 y el 4-3-3. Lo más importante es que se trabaje y se crea en lo que se trabaja».

Para el choque con el Leganés, el entrenador no podrá contar con Vukcevic ni Coke. El lateral madrileño completó la sesión de ayer con el grupo. Todo apunta a que estarán listos para la visita a Huesca, después el próximo parón liguero: «Ojalá. No nos queremos marcar un plazo exacto. Lo importante es que están evolucionando muy bien».