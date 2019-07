Aitor deja entrever que quiere una mejora de contrato Aitor Fernández atiende ayer a los medios tras someterse a las pruebas médicas. / irene marsilla J. GASCÓ VALENCIA. Sábado, 6 julio 2019, 00:43

Tras una temporada en la que tuvo que esperar hasta la jornada 22 para ser titular, Aitor Fernández inició ayer su segundo curso en el club granota con la mirada fija en mejorar y estar preparado físicamente para el arranque de temporada. Aunque ya se empieza a hablar de una posible renovación, el futbolista afirma que este asunto no le inquieta lo más mínimo: «El club lo está mirando, pero no es algo que me preocupe». Sin embargo, él mismo reconoció que su salario todavía está determinado por su llegada del Numancia: «Vengo de Segunda División y los salarios, bueno, ya sabemos todos...».

Con el objetivo de conseguir la permanencia lo antes posible en el punto de mira, el portero no se centra en una posible mejora contractual sino en poder ayudar lo máximo posible al equipo.

La pasada campaña Aitor disputó 16 partidos en los que encajó 24 goles, cifras lejanas a los 40 tantos recibidos durante la primera mitad de la competición doméstica, cuando era Oier el que estaba bajo los palos. Sin embargo, no quiso entrar en polémica sobre quién debe defender la portería y dejó en el míster esa responsabilidad: «El Levante tiene tres muy buenos porteros y Paco López es el que tiene que decir qué portero de los tres tiene que jugar». Además, Aitor aseguró que fuera del campo los tres se llevan fenomenal, a pesar de que dentro peleen «a cara de perro».