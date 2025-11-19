La afición del Levante realizará una marcha hasta Mestalla antes del derbi El colectivo 'Levante Fans' organiza un corteo desde el Ciutat de València hasta el estadio del eterno rival «para dejar claro que la ciudad es granota»

Ya se va acercando el derbi de la ciudad entre Valencia y Levante. El partido, que tendrá lugar en Mestalla este viernes a partir de las 21 horas, será uno de mucha rivalidad y tensión futbolera, con ambos equipos en la zona baja de la clasificación y con la posibilidad de sumar tres puntos que les alejen de la zona de peligro. De hecho, existe la posibilidad de que si hay un empate y el Girona gana su partido, ambos equipos cierren la jornada en puestos de descenso.

En la parte levantinista de la ciudad, se quiere evitar esto y se busca dar una machada histórica, ya que el conjunto granota no ha ganado nunca todavía de visitante al Valencia en Mestalla. Es por ello que se quiere motivar a la plantilla dirigida por Julián Calero de la mejor forma posible, y nadie mejor que el colectivo 'Levante Fans' para hacerlo. Los aficionados de la grada de animación del Ciutat de València han anunciado este miércoles una acción especial para el derbi.

Los seguidores granotas están convocados para este viernes, a las 19 horas, en el Ciutat de València. Desde allí, realizarán un corteo, es decir, un recorrido andando, hasta la casa del eterno rival. Los 2,8 kilómetros y 38 minutos andando que separan el templo de Orriols de Mestalla se pasarán volando entre cánticos y ánimos al Levante, en busca de llegar a la casa del Valencia con un ambiente ya encendido para el derbi.

«Nos lo estabais pidiendo y ya es una realidad. Este viernes a las 19 horas saldremos desde el Ciutat de València en una Marcha Granota hacia Mestalla. Convocamos a todo el levantinismo a unirse a Levante Fans 1909 en la marcha para dejar claro que València és granota», dice el comunicado oficial del colectivo de animación levantinista en el que se presenta esta iniciativa, que llegará a Mestalla en torno a las ocho de la tarde, una hora antes del inicio del derbi.