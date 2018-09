«La afición nos ayudó a pasar por encima del Alavés» Abelardo y Paco López se saludan antes del choque. / m. molines «No es fácil reaccionar así después de tanto tiempo sin ganar y encontrarte con ese gol en el minuto cuatro», destaca el técnico Paco López Entrenador del Levante A. MARTÍNEZ Lunes, 1 octubre 2018, 00:18

valencia. Paco López estaba más satisfecho por la respuesta «emocional» del equipo que del juego en sí. Destacó en varias ocasiones el técnico valenciano el carácter de sus futbolistas y la afición levantinista para salir del bache. «Con el 0-1 en el minuto 4, me gustaría reseñar que los primeros que han reaccionado fueron los aficionados, que han estado espectaculares. Y eso nos ayudó muchísimo para que los jugadores hayan acabado pasando por encima del Alavés en la primera parte. Es muy meritorio lo que hizo el equipo. No es fácil reaccionar así después de llevar tiempo sin ganar y encontrarte con ese gol», apuntó López.

Según el entrenador del Levante, la actitud de los jugadores «fue la misma» que en todos los encuentros disputados en el Ciutat. «Seguimos estando muy satisfechos y muy contentos y se demuestra que tenemos una plantilla de 25 y cualquiera puede jugar», reflexionó Paco López, que apuntilló: «Hablamos mucho de superar las adversidades. Es muy importante. Más allá de las situaciones tácticas, es muy importante para los jugadores el estado emocional, de confianza».

El técnico de Silla hizo una valoración de un planteamiento táctico sorprendente para recibir al Alavés. «El planteamiento no era jugar con cinco defensas, sino con tres. La idea no era dar el mensaje de ser más defensivo, sino todo lo contrario. No estoy cerrado al 4-4-2, porque considero que el dibujo inicia no es fundamental y no gana ni pierde partidos. Tenemos que analizar el rival y cómo están los jugadores y valoraremos», apuntó López. «Buscaba ganar el partido. Sabíamos que ellos con los dos delanteros que tenían nos obligaban a reforzar la parcela con un jugador más», finalizó López, que desvelaba que las molestias de Cabaco son musculares y no parecen nada «preocupante».