Los actos que prepara el Levante por el aniversario de la dana
El club granota rinde homenaje a los afectados en un acto de recuerdo a las víctimas y a los distintos sectores afectados en el Ciutat de Valencia
Claudia García Paredes
Valencia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:24
Este Domingo 2 de Noviembre a las 14:00, el Ciutat de Valencia acogerá el partido entre el Levante UD y RC Celta, con un ... emotivo homenaje previo al cumplirse un año de la dana que dejó 229 víctimas.
Minutos antes de comenzar el partido, representantes de distintos sectos económicos afectados por la tragedia saldrán al terreno de juego para simbolizar la fuerza y resiliencia de quienes reconstruyeron sus negocios. Cada participante llevará un objeto de su oficio mientras en el videomarcador se mostrarán imágenes del antes y el después de sus locales.
El acto lo cerrará Mariví Simó, utillera del primer equipo femenino, en nombre de las personas del club afectadas. Posteriormente se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas, cuyos nombres aparecerán en las pantallas.
Además, Érik Álvaro, deportista de la Escuela de Discapacidad Intelectual del Levante UD, será e encargado de colocar el balón inicial. En el Palco VIP se inagurará una exposición dedicada a la portería con cinco camisetas históricas de guardametas granotas.
