Homenaje del levante semanas después de la dana Adolfo Benetó

Los actos que prepara el Levante por el aniversario de la dana

El club granota rinde homenaje a los afectados en un acto de recuerdo a las víctimas y a los distintos sectores afectados en el Ciutat de Valencia

Claudia García Paredes

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:24

Este Domingo 2 de Noviembre a las 14:00, el Ciutat de Valencia acogerá el partido entre el Levante UD y RC Celta, con un ... emotivo homenaje previo al cumplirse un año de la dana que dejó 229 víctimas.

