El 1x1 del Osasuna-Levante: Kervin Arriaga, el único aprobado tras otra lamentable derrota

De desastre en desastre y tiro porque me toca. Otra nefasta actuación contra un Osasuna que llegaba muy discutido. El Levante es el equipo vitamina ... y ahora parece muerto.

Mathew Ryan Portero 3

Ryan por desgracia no es Sergio Herrera. Hay porteros que con sus paradas dan puntos. En el caso del australiano, poco está parando, aunque sacó un pie salvador en el segundo tiempo. Además tiene acciones muy desafortunadas. Como ejemplo, la precipitación y pérdida que originó el 2-0.

Jeremy Toljan Lateral derecho 0

El lateral alemán ha pasado de ser el futbolista de la plantilla más regular e incluso el más destacado del curso a en las últimas semanas entrar en una tendencia de actuaciones individuales muy negativas. En El Sadar, facilitó el gol de Víctor Muñoz al no presentar oposición en su remate.

Alan Matturro Central 1

¿Progresa adecuadamente? Peor que en su debut como titular no lo podía hacer el uruguayo. A día de hoy, se le ve lejos de la forma y del nivel de seguridad que necesita un Levante que es farolillo rojo de la clasificación. Hizo más ademán de aparecer en campo rival que acertar en defensa.

Jorge Cabello Central 1

Aunque fuera por circunstancias debido a las bajas en defensa, Cabello tenía una oportunidad única de reivindicarse tanto con Del Moral como de cara al nuevo técnico que llegue al banquillo granota. Tuvo una actuación pobre, aunque sin fallos destacados. El ataque de Osasuna jugó a placer.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 2

En el reencuentro ante su exequipo, en el estadio donde jugó varios años, al lateral se le vio al inicio nervioso y dando la sensación de que le pudo el factor ambiental. Con el paso de los minutos, se entonó muy ligeramente, al menos cuando ya se perdía y pudo subir la banda. Pero insuficiente.

Kervin Arriaga Centrocampista 5

Si alguna nota positiva se podría destacar de la visita a Osasuna, esa llega por parte del mediocentro hondureño. Al menos, fue el que más descaro puso ante la desconexión y falta de pegada en numerosos tramos del encuentro. Un tiro a puerta que mereció el gol y doblando esfuerzos en defensa.

Unai Vencedor Centrocampista 1

La versión más desacertada del jugador vasco volvió a hacer acto de presencia. Osasuna comenzó a ganar el partido por la autoridad y superioridad mostrada desde su segunda línea, y en parte fue por jugadores como Vencedor, que estando enfrente no destacó casi en ninguna acción.

Carlos Álvarez Extremo 2

De ese mago que hacia actuaciones inverosímiles y al alcance de sólo unos pocos privilegiados, ahora mismo casi no queda ni rastro. Parece haberse contagiado de la negatividad colectiva. Y a pesar de que deja algunos detalles porque la calidad no desaparece, sigue sin ser determinante.

Roger Brugué Extremo 0

Del Brugui de hace una temporada al de la segunda mitad de 2025 tras el ascenso a Primera División, parece que se hable de dos fútbolistas diferentes. El catalán siguió completamente desconectado en la jornada ante Osasuna. Lo intenta, pero ahora mismo hace falta un mínimo de acierto.

Iván Romero Delantero 2

Con el atacante de La Solana hay dos evidencias. Una de ellas es que aún no ha recuperado el ritmo necesario de competición. La otra es que tampoco es el mismo que el de antes de su lesión, pese a que contra el Athletic fue buen revulsivo. En Pamplona, encadenó aciertos con errores.

Etta Eyong Delantero 1

La sequía de Etta Eyong continúa. Y sus participaciones alejadas de su mejor versión también se repiten. El camerunés siguió buscándose las ocasiones contra una defensa contundente. En unas veces, cayó en una excesiva precipitación. En otras, se dejó ver más en banda. Muy discreto.

Iker Losada Extremo 4

Defenestrado por Calero, volvió a gozar de minutos. Su irrupción desde el banquillo fue positiva y generó una clara ocasión que salvó Boyomo.

Olasagasti Centrocampista 0

Salió a tratar revolucionar al Levante en los minutos finales y el que estuvo pasado de revoluciones fue él. Un regalo tras otro para Osasuna.

Morales Delantero 0

Corre como alma que lleva al viento, pero hacia ninguna parte. Es el fantasma de la Navidad de hace seis años. Ni está ni se le espera a Morales.

Víctor García Lateral 3

Al menos, otro de los que se puede destacar alguna cosa positiva. En el tramo final, realizó hasta cinco recuperaciones defensivas para los granotas.

Koyalipou Delantero 0

No se puede juzgar en esta jornada al centroafricano por los pocos minutos que dispuso. Fue la última carta de ataque, pero ni tocó el balón.

Álvaro del Moral Entrenador 2

Cuando un partido se empieza a decantar desde el medio, no has hecho una buena lectura previa. El Levante estuvo vivo en pocos tramos.