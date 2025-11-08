Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid-Levante: Manu Sánchez sigue brillando

El plan no fue completado por el Levante, ni por duración ni por resultado en todas sus líneas. Hubo opciones de puntuar durante una hora, ... pero en ataque no hubo química alguna.

Mathew Ryan Portero 7

Si bien el meta australiano pudo ser más audaz en la acción que costó el primer gol, con un desafortunado despeje a zona central, en el resto de acciones se mostró comunicativo y salvador para el Levante. Varias intervenciones de mérito impidieron un resultado más adverso desde casi el inicio.

Jeremy Toljan Lateral derecho 7

El alemán formalizó una de sus clásicas actuaciones en lo que va de curso: correcto, pero sin grandes bríos. Afianzado en el flanco derecho, pocas veces ha estado discutido. Aunque el Atlético de Madrid incidió más con Simeone por el otro costado, Toljan no titubeó con sus marcajes y despejes.

Matías Moreno Defensa central 6

En un partido de exigencia, el argentino volvió a erigirse como el principal referente en el centro de la zaga. Matías Moreno tenía bien estudiados a sus compatriotas y la altura de Sorloth tampoco fue problema para ponerle en excesivos apuros. Continúa como uno de los fichajes más rentables.

Dela Defensa central 5

Fue el más discreto en la primera línea de juego. Además, fue el antagonista, al salir en la foto del primer gol local después de un rechace. No obstante, en su Madrid natal, Dela no estuvo mal. Tampoco a la altura del rival que tenía enfrente. Sin más, se mostró en su línea habitual este año.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 7

Continúa como indiscutible. Calero no tiene dudas y actuaciones como las de este sábado la corroboran. Ante Giuliano Simeone, como ya hizo jornadas atrás contra Lamine Yamal, protagonizó una defensa seria, aunque en el 2-1 le ganaron por velocidad. Como premio, llegó su primer gol.

Elgezabal Centrocampista 5

Como improvisado centrocampista, en una de las alternativas por la que apostó Calero a modo de sorpresa, se esperaba que el '5' levantinista fuera más sólido. Pero no hay nada peor que pasar por un partido sin hacer ruido. En esta ocasión, Elgezabal no encontró el modo de destacar.

Kervin Arriaga Centrocampista 3

De casi héroe en el Ciutat de Valencia a uno de los villanos en la noche en el Metropolitano. El hondureño pasó muy de puntillas y prácticamente ni se le mencionó. Los Baena, Barrios y compañía le ganaron la batalla. Y cuando se le citó, una pérdida suya dio origen al tercer gol del Atlético.

Olasagasti Centrocampista 5

En una de sus pocas oportunidades partiendo de inicio, una de cal y otra de arena. Estuvo certero en las acciones a balón parado, demostrando el guante que tiene en el pie como muestra de la asistencia a Manu Sánchez, pero hizo una mala lectura de las transiciones en las que se pudo castigar.

Carlos Álvarez Mediapunta 4

No terminó de sentirse cómodo en ningún momento del encuentro. La voluntad no siempre lo es todo. Tampoco era el guión más previsto para su fútbol y dependía de otros actores que no conectaron apenas con él durante la reducida posesión mantenida. Su gol anulado pudo dar esperanzas.

Roger Brugué Interior izquierdo 5

De los once titulares, fue al menos el que supo interpretar mejor el juego que se exigía. Como acostumbra, Brugui sudó la camiseta y su intervención en varias transiciones invitaban a poder hacer más daño a Oblak. Aceptable, mientras la gasolina le duró y fue sustituido.

Etta Eyong Delantero centro 2

Apenas le llegaron balones en condiciones. Pero en lo que pudo poner de su parte, no se recuerda ninguna acción positiva. El nexo y hombre que pudiera marcar las diferencias arriba, en esta ocasión no lo encontró el Levante. Fue el peor partido del camerunés hasta la fecha.

Morales Delantero 4

Fue una de las primeras variantes de Calero. Otra vez el levantinismo se quedó esperando a que pasaran cosas. Salvo un ataque, nada por su parte.

Koyalipou Delantero 6

En un día aciago para el colectivo en ataque, 'Koya' fue un rayo de luz. Aprovechó bien sus minutos y obligó a Oblak a hacer una parada felina.

Matturro Lateral izquierdo 4

El uruguayo volvió a gozar de unos minutos testimoniales y parece ir ganando en la rotación a Pampín. Todavía es un melón por abrir.

Víctor García Lateral derecho 4

Prácticamente la misma definición aplicada a Matturro. El técnico oxigenó los laterales, pero no tuvo opción de demostrar absolutamente nada.

Oriol Rey Centrocampista 4

Tras superar una enfermedad, pudo reaparecer Oriol. Su papel fue más bien dar descanso a otros compañeros con todo visto para sentencia.

Julián Calero Entrenador 5

Sorprendió con un planteamiento más defensivo de lo que acostumbra. Con el plantel físicamente condicionado, no encontró alternativas.