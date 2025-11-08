Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Manu Sánchez. LP

Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid-Levante: Manu Sánchez sigue brillando

1x1 ·

El lateral anota su primer gol con el Levante, además con una sólida actuación defensiva, pero resulta insuficiente para el colectivo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:54

Comenta

El plan no fue completado por el Levante, ni por duración ni por resultado en todas sus líneas. Hubo opciones de puntuar durante una hora, ... pero en ataque no hubo química alguna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  6. 6

    El reinauguración de una tienda gourmet en Valencia que ya va por la cuarta generación
  7. 7 El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  10. 10 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid-Levante: Manu Sánchez sigue brillando

Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid-Levante: Manu Sánchez sigue brillando