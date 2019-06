Siete candidatos al liderazgo conservador superan la segunda criba Boris Johnson obtiene 114 votos, que confirman su casi segura inclusión en la fase final IÑIGO GURRUCHAGA Londres Jueves, 13 junio 2019, 15:45

Esther McVey(9), Mark Harper(10) y Andrea Leadsom(11) han sido eliminados de la carrera para convertirse en primer ministro británico en sustitución de Theresa May al no alcanzar el umbral de 17 votos de diputados del grupo parlamentario conservador, en la primera votación del proceso electoral que terminará en la tercera semana de julio.

El resultado confirma que la segunda primera ministra en la historia de Reino Unido tras la pionera Margaret Thatcher no será mujer. Leadsom, que ha ocupado varios cargos ministeriales, renunció en 2016 a competir con May ante los afiliados del partido tras sugerir en una entrevista que su condición de madre la equipaba mejor para ocuparse del futuro del país. May no ha tenido hijos.

La ambición de McVey, expresentadora de televisión, no concuerda con su discurso público. El martes justificó su propuesta de reducir drásticamente el presupuesto de Ayuda al Desarrollo con el ejemplo de la construcción con esos fondos de un aeropuerto mal orientado. Preguntada sobre su ubicación, afirmó que estaba en «uno de esos continentes extranjeros».

El caso de Mark Harper es llamativo. Hombre apuesto, provocó con el anuncio de su candidatura la búsqueda en internet de su nombre por los menos versados en la identidad de los 313 diputados conservadores. Nunca ha formado parte del Gabinete, ha ocupado cargos menores en la administración y en el equipo responsable de la disciplina del grupo parlamentario.

Johnson y seis más

Los 114 votos recibidos por Boris Johnson le sitúan como claro favorito para superar el filtro de los diputados en la primera fase de la elección. La presentación de su candidatura un día antes de la votación le ha consagrado como el político carismático en un tiempo «en el que no es suficiente un político gestor y burocrático», en palabras del Abogado General del Gobierno, sir Geoffrey Cox.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, con 43 votos, y el de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Michael Gove, con 37, ya cuentan con el apoyo de suficientes escaños, 33, para superar el siguiente filtro, el martes, cuando serán eliminados quienes no alcancen ese número o, en el caso improbable de que los siete supervivientes los tengan, el candidato que menos votos reciba.

Dominic Raab, que dimitió como ministro para la Marcha de la UE tras la presentación del Acuerdo de Retirada pactado en noviembre, logró 27 votos, el de Interior, Sajid Javid, 23, el de Sanidad, Matt Hancock, 20, y el de Ayuda al Desarrollo, Rory Stewart, 19. Tienen que captar ahora a los 30 diputados que han votado a los eliminados para pasar a la siguiente fase.

Los votante de McVey y Leadsom son 'brexiters' radicales y podrían ir a Raab o a Johnson, porque Gove ha aceptado la posibilidad de solicitar una nueva prórroga el 31 de octubre para culminar la negociación de un nuevo acuerdo. Las intenciones de los votantes de Harper, que votó por la permanencia, son menos claras. Pero nada es predecible en un electorado de sofisticados políticos profesionales.