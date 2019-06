Raab, 'brexiter' radical, eliminado de la elección de líder conservador Dominic Raab. / Efe Boris Johnson vuelve a ganar con holgura y los afiliados le esperan con espíritu kamikaze IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres (Reino Unido) Martes, 18 junio 2019, 21:18

El grupo parlamentario conservador eliminó ayer al exministro del 'brexit', Dominic Raab, de la elección de nuevo líder, deparando la primera gran sorpresa del proceso, que situaba al ministro de Interior, Sajid Javid, y al de Ayuda al Desarrollo, Rory Stewart, como los que menos posibilidades tenían de superar la segunda criba en las votaciones de los diputados conservadores.

Raab, que tuvo dificultades en el debate del pasado domingo para justificar su disposición a suspender la actividad del Parlamento si se convertía en un obstáculo para marcharse de la UE sin acuerdo, ha obtenido 30 votos. Boris Johnson encabeza de nuevo la lista de apoyos, con 126, seguido de Jeremy Hunt, 46, Michael Gove, 41, Stewart, 37, y Javid, 33.

Este miércoles se celebrará una nueva votación que eliminará al que reciba menos apoyos y, tras pasar una cuarta vez por las urnas, el jueves, quedarán los dos candidatos que tendrán que someterse al voto postal de los 160.000 afiliados al partido. Los supervivientes a la criba de ayer participaron en un debate televisivo dos horas después de conocerse los resultados.

Un sondeo de YouyGov ilustra la fuerza de la candidatura de Johnson, una vez que supere las votaciones de diputados. El 63% de los afiliados quiere el 'brexit' aunque cause 'daño significativco' a la economía. El 61% lo desea, aunque Escocia se separe, y el 59% aunque Irlanda del Norte se una a la república. Al 54% no le importa que se destruya su partido si se alcanza el 'brexit'. Solo la elección del laborista Jeremy Corbyn como primer ministro es un precio que no pagarían.

Maniobras

El movimiento de los votantes por los candidatos eliminados define estos nuevos pasos del proceso electoral. Andrea Leadsome y Esther McVey expresaron su apoyo a Johnson tras ser descartadas en la primera ronda. Y Matt Hancock también apostó por el favorito tras renunciar a seguir en la carrera electoral por no tener opción de ganar suficientes apoyos para avanzar.

Sam Gymah, que no logró los ocho avales necesarios para participar en las elecciones, y Mark Harper, eliminado por no obtener el mínimo de 17 apoyos en la primera votación, no han querido hacer público su voto. Gymah proponía la celebración de un segundo referéndum y justifica su silencio porque los candidatos quieren negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE), pero no presentan un plan B si no lo logran.

El voto lógico de Theresa May sería por Stewart, que quiere convencer a los afiliados conservadores y al grupo parlamentario de que el Acuerdo para la Retirada de la UE alcanzado por la primera ministra interina es la mejor opción, aunque sea impopular en los sondeos y fuera rechazado por el Parlamento. Pero May guardó silencio sobre su voto.

Las tácticas de estos días pueden crear rencores futuros en el grupo parlamentario. Se sugería que estrategas del 'equipo Johnson', con Gavin Williamson -el exministro de Defensa y exjefe de disciplina del grupo parlamentario- a la cabeza, podrían incitar a votantes potenciales de Johnson a dar su papeleta a otros, como Jeremy Hunt, para dañar a candidatos más temibles, como Gove o Stewart.

Williamson, despedido del Gabinete por May tras una investigación sobre quién había filtrado a la prensa una discusión en el Consejo Nacional de Seguridad para contratar a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, fue ayudante personal de David Cameron y de la propia May, y ahora lo es del favorito para sustituirla. Fue el último diputado en votar.