Rebelión en el Gabinete de May contra un 'brexit' sin acuerdo Theresa May (i) y Jean-Claude Juncker (d). / AFP Tres ministros firman una carta conjunta en la que advierten que el Parlamento debe aprobar el Acuerdo o solicitar un aplazamiento IÑIGO GURRUCHAGA Londres Sábado, 23 febrero 2019, 12:43

Tres ministros del Gobierno británico han advertido a Theresa May y a los 'brexiters' de su grupo parlamentario que, si la Cámara de los Comunes no aprueba un Acuerdo de Salida con la Unión Europea(UE), apoyarán la solicitud de aplazamiento del 'brexit', previsto el 29 de marzo. La carta de los ministros en el 'Daily Mail' indica que las divisiones en el Partido Conservador son agudas ante unas jornadas decisivas.

La ministra de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, y los de Justicia, y Empresas, Energía y Estrategia Industrial, David Gauke y Greg Clark, escriben en su artículo que «salir de manera abrupta de la UE nos haría más pobres, menos seguros y quizás nos quebraría en vez de resultar en un Reino Unido nuevamente independiente que avanza confiado en el ancho mundo».

«Sería realmente llamativo que esto ocurriera como consecuencia del rechazo del Acuerdo por diputados conservadores», continúan. «Debemos ser el partido que promueve los negocios, protege nuestra seguridad y preserva la Unión». Según su juicio, si no hay un cambio en el Parlamento en los próximos días no habrá tiempo para sellar el Acuerdo y aprobar la legislación necesaria antes del 29 de marzo.

Clark ha advertido que exportadores británicos están embarcando sus mercancías hacía Asia sin saber si al llegar a su destino estarán sometidas a nuevos aranceles o serán tratadas como procedentes de la UE. El Ministerio de Comercio ha reconocido que no podrá replicar los acuerdos comerciales de la UE con Japón o Turquía en las próximas semanas.

Cortantes

Pero los diputados del Grupo de Investigación Europea (ERG), núcleo de 'brexiters' que afirman que mantener la amenaza de una salida sin acuerdo producirá un cambio en la posición negociadora de la UE y que en cualquier caso la salida abrupta no será perjudicial para Reino Unido, han advertido a May de que bloquearán todas las leyes del Gobierno si incumple su compromiso de marcharse el 29.

La carta de los ministros debilitaría la posición de la primera ministra ante los negociadores de Bruselas- May se entrevistará con sus colegas de la UE en la cumbre con la Liga Árabe- mañana y el lunes-, porque ella defiende la idea de marcharse sin acuerdo como contrapeso de la negociación, pero al mismo tiempo le daría fuerza ante el ERG para mostrarles que el partido está al borde de la quiebra.

En los últimos días se ha percibido un tono cortante en respuestas de ministros y secretarios de Estado a miembros del ERG en debates parlamentarios. Mostrarían el enojo de buena parte del grupo parlamentario con una facción organizada que habría provocado la marcha esta semana de tres diputadas, para unirse a un nuevo Grupo independiente formado con disidentes laboristas.

Las negociación con Bruselas se concentra en la redacción de textos adicionales que permitan sortear la salvaguarda irlandesa en el Acuerdo de Salida que fue rechazado por el Parlamento británico en enero. May se ha comprometido a presentar un balance de la negociación el miércoles. Diputados laboristas y conservadoras presentarán entonces una enmienda para forzar a May a solicitar el aplazamiento del 'brexit' si no hay acuerdo antes del 13 de marzo.