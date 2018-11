Los ministros 'brexiters' abandonan el Gabinete de May Dominic Raab. / Reuters La primera ministra defiende con seguridad el acuerdo con Bruselas en un Parlamento hostil IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Jueves, 15 noviembre 2018, 13:23

Dominic Raab, ministro para el 'brexit' en el Gabinete de Theresa May, y Esther McVey, de Empleo y Pensiones, han dimitido tras la aprobación el miércoles del acuerdo alcanzado entre los negociadores británicos y de la Comisión Europea sobre los términos de la retirada de Reino Unido. No se pueden descartar nuevas renuncias en el Gobierno, por el ambiente febril del Partido Conservador, cuyo euroescepticismo ha desembocado en esta crisis británica.

Solo voces singulares- dos exministras conservadoras, un nieto de Churchill- se han oído como tímido apoyo a lo logrado por May. El sentimiento de que la fase de transición no concluirá al final de 2020 y de que la exigencia de entendimiento entre Londres y Bruselas para que Reino Unido abandone la unión aduanera no liberará a los británicos de la supremacía comunitaria, uniría ya a 80 diputados conservadores, dispuestos a votar contra el acuerdo, según uno de ellos.

La aritmética parlamentaria sugiere que este acuerdo no ganará una mayoría y May admitió por primera vez en la noche del miércoles, tras la reunión del Gabinete, y de nuevo hoy en el Parlamento, que «hay un riesgo de que no haya 'brexit'». Descarta tajantemente la convocatoria de un nuevo referéndum, pero ha ofrecido un nuevo frente a los partidarios de una nueva consulta. Le han preguntado qué preparativos hará su Gobierno sobre la posibilidad de cancelación la marcha de la UE. May ha trastabillado como en ninguna otra respuesta.

Dimisiones

La creación de un Ministerio para la Salida de la UE fue quizás uno de los grandes errores de May en la gestión del 'brexit', por la creación de una nueva institución en disputa de territorio con las establecidas. Su necesidad de crear un equilibrio en el Consejo de Ministros entre partidarios de la permanencia y de la marcha, reflejando alguna proporcionalidad de la división en sus escaños, le llevó además a nombrar a dos 'brexiters' al frente de la cartera.

El primero, David Davis, dimitió en julio y desde entonces ha confirmado su reputación de guerrero poco dado al estudio. Critica ferozmente cesiones recogidas en textos que él negoció y firmó, afirma que hay que aceptar la oferta de Bruselas de una relación comercial como la establecida en el tratado entre la UE y Canadá cuando prometió en el pasado los mismos beneficios fuera de la Unión que en la actualidad.

Dimitió en julio, tras la aprobación del plan de Chequers, un diseño de relación con la UE que May descargó sobre sus ministros en la residencia campestre de los jefes de Gobierno. Los ayudantes de May habrían ocultado a su ministro del 'brexit' el documento y habrían metido en un cajón el plan del propio Davis. Dimitió y May nombró a Raab, abogado, promesa de una generación 'tory' en las vísperas del poder.

Su mandato ha sido incongruente. Llegado a última hora, este 'brexiter' convencido no ha jugado un papel significativo en la negociación, guiada por Olly Robbins, el alto funcionario que montó el Ministerio de la Salida de la UE y se refugió después en el entorno de May tras enfrentamientos con Davis. Raab ha sido un representante comercial sin catálogos para enseñar a los clientes.

La de Raab no ha sido la primera dimisión. Un vicesecretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, se había adelantado. Esther McVey, ministra de Empleo y Pensiones, que propuso en la reunión del Gabinete un voto, que May rechazó, ha seguido a Raab. Algunos medios dicen que brotaron lágrimas en algunos momentos de tensión durante el Consejo de Ministros.

Ya se esperaba ayer la dimisión de McVey o de Penny Mordaunt, ministra de Ayuda al Desarrollo. La lista es larga. Entre 9 y 11 ministros, según las versiones, habrían expresado rechazo al acuerdo. El número de dimitidos- cinco, con la suma de dos cargos menores, en el mediodía- dará una medida de la división y del ambiente en el grupo parlamentario en estos momentos, a veinte días de que el plan del 'brexit' llegue a los Comunes para ser debatido y votado.