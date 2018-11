Boris Johnson tilda de «trágica ilusión» las palabras de May sobre un cambio en el acuerdo del Brexit Theresa May. / Efe La primera ministra declaró que «nada está acordado hasta que todo quede acordado. Todavía están ocurriendo más negociaciones» REUTERS/EP Londres Lunes, 19 noviembre 2018, 11:00

El exministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido Boris Johnson ha tildado este domingo de «trágica ilusión» las palabras de la primera ministra, Theresa May, sobre un posible cambio en el principio de acuerdo técnico sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea alcanzado con las autoridades de Bruselas.

«De todas las mentiras que se están diciendo, la peor es que éste acuerdo puede ser de alguna manera enmendado durante la próxima fase de las conversaciones», ha aseverado Johnson, que ha hecho alusión a los comentarios de May como «un intento de engaño». «Me temo que esto es una trágica ilusión o un claro engaño... Estamos a punto de dar a la Unión Europea el derecho a vetar nuestra salida de la unión aduanera», ha manifestado.

May declaró este domingo a Sky News que «nada está acordado hasta que todo quede acordado». «Todavía están ocurriendo más negociaciones», ha afirmado en relación al acuerdo.

En este sentido, ha insistido en que no firmará el acuerdo definitivo del Brexit si no le satisface la relación futura con el bloque comunitario. No obstante, ha reiterado, una vez más, «que Reino Unido abandonará la UE a partir del 29 de marzo de 2019».