La UE ve «avances positivos» y «puntos problemáticos» en la propuesta de Johnson

La Eurocámara expresa reservas

«La primera evaluación de casi todos los miembros no fue en absoluto positiva», aseguró el referente de la Eurocámara para el 'brexit', el eurodiputado liberal Guy Verhofstadt. El ex primer ministro belga dio a entender que la última propuesta británica no es un intento serio de llegar a un acuerdo, sino un esfuerzo para echar la culpa a Bruselas de un eventual fracaso, a escasas semanas de la salida de Reino Unido fuera de la UE, consensuada o forzosa, que Boris Johnson quiere para el próximo día 31.