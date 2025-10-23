Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la gasolina cae en picado y vuelve a niveles de 2021: el diésel, a menos de 1'20 € en 23 provincias
Donald Trump y Benjamín Netanyahu en el parlamento israelí. AFP

Estados Unidos advierte a Israel de que perdería su apoyo si anexiona Cisjordania

La moción aprobada por el Parlamento de Jerusalén provoca una airada respuesta de Donald Trump y Marco Rubio y provoca división entre los políticos hebreos

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:45

Comenta

Aunque no se trata de una decisión vinculante, la aprobación el miércoles en el parlamento israelí de una moción para anexionar Cisjordania ha airado al ... Ejecutivo de Donald Trump. Y el presidente de Estados Unidos no puede ser más claro al respecto: «No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera», afirma en una entrevista con la revista 'Time' publicada este jueves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  5. 5 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  6. 6 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  7. 7 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  8. 8

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  9. 9 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  10. 10

    Una firma busca terrenos en Valencia para dos residencias de estudiantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estados Unidos advierte a Israel de que perdería su apoyo si anexiona Cisjordania

Estados Unidos advierte a Israel de que perdería su apoyo si anexiona Cisjordania