Llegan las elecciones locales que tantas protestas levantaron durante el verano

Este domingo se celebran en Rusia elecciones para elegir a los gobernadores de 16 regiones y las asambleas locales y consistorios de una veintena de entidades territoriales, entre ellas Moscú. En todas ellas han sido excluidos la inmensa mayoría de los candidatos de la llamada «oposición extraparlamentaria». Y ésta es la verdadera oposición, ya que los partidos con representación institucional, el oficialista Rusia Unida, los comunistas, los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático (LDPR) y los socialdemócratas de Rusia Justa, están patrocinados y manejados por el Kremlin en mayor o menor medida.

El que una organización en Rusia sea extraparlamentaria supone que está obligada a recoger firmas de la ciudadanía para poder presentar candidatos a cualquier convocatoria electoral, algo que las formaciones denominadas de Estado, las anteriormente enumeradas, no tienen que llevar a cabo.

Y ahí está el problema para quienes el presidente Vladímir Putin no quiere ver en las instituciones. Pero la razón que se esgrime para excluirlos no es, lógicamente, que no gustan a Putin por sus constantes y ácidas críticas o por desenmascarar la corrupción reinante. El motivo suelen ser las «irregularidades» cometidas en el proceso de recogida de firmas, muchas de las cuales no son reconocidas, no porque estén falsificadas, sino por no coincidir algún dato de los titulares o por ser «ilegibles».

Por eso, cuando en julio se supo que en los comicios de este domingo apenas habrá detractores de la política del Kremlin, el opositor número uno, Alexéi Navalni, y otros líderes de formaciones disidentes llamaron a movilizaciones cada sábado. La respuesta de las autoridades fue contundente, casi 3.000 mil detenidos, registros en las sedes de estos partidos, penas de prisión menor y, esta semana, varios activistas han sido sentenciados a condenas de entre tres y cinco años de cárcel.

Navalni ha hecho un llamamiento a lo que llama «voto inteligente», consistente en votar en cada circunscripción al candidato, sea del partido que sea, con más probabilidades según las encuestas de batir al representante de Rusia Unida.

Tal es el ambiente de fondo de los comicios de hoy en Rusia mientras muchos analistas tachan de «crucial» su desenlace, ya que dentro de dos años, en septiembre de 2021, deberán tener lugar las próximas elecciones parlamentarias en el país. Éstas a su vez son también clave porque determinarán el balance de fuerzas de cara a 2024, cuando Putin finaliza su actual mandato y, según la Constitución, no podrá ese año presentarse otra vez como aspirante a las presidenciales. A menos que se modifique la Carta Magna o se encuentre alguna otra fórmula para perpetuarle en el poder.