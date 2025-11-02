Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren al norte de Londres

La Policía detuvo a dos sospechosos tras un crimen cuya motivación se desconocía anoche y que obligó a suspender el tráfico ferroviario

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:10

Varias personas resultaron heridas a última hora de la tarde de ayer tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren cerca de ... la estación británica de Huntingdon, a unos 120 kilómetros al norte de Londres, según informó la Policía de Reino Unido. Al cierre de esta edición, dos personas habían sido detenidas por su presunta vinculación con el crimen, cuyo móvil no había trascendido a primera hora de la madrugada. Se desconocía por tanto si se trataba de un ataque terrorista o un asunto de delincuencia.

