Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Putin y Trump se saludan en la anterior reunión de agosto en Alaska. Reuters

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

La Casa Blanca informa que las conversaciones quedan «en pausa» después de que el Kremlin rechazara negociar sobre las condiciones que planteaba el presidente estadounidense

T. Nieva

Martes, 21 de octubre 2025, 18:54

Comenta

La Casa Blanca ha anulado los planes para una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. El encuentro, anunciado hace cinco días, se ... ha suspendido abruptamente con un mensaje filtrado a la agencia Reuters y la cadena CBS en el que el Gobierno estadounidense indica que «no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  6. 6 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  7. 7

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  8. 8 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  9. 9

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría