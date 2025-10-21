Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría
La Casa Blanca informa que las conversaciones quedan «en pausa» después de que el Kremlin rechazara negociar sobre las condiciones que planteaba el presidente estadounidense
T. Nieva
Martes, 21 de octubre 2025, 18:54
La Casa Blanca ha anulado los planes para una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. El encuentro, anunciado hace cinco días, se ... ha suspendido abruptamente con un mensaje filtrado a la agencia Reuters y la cadena CBS en el que el Gobierno estadounidense indica que «no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato».
Las conversaciones previas que lideraba el secretario de Estado Marco Rubio en Moscú con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se han quedado «en pausa». Algunas fuentes afirman que el enviado estadounidense no había encontrado indicios de que Putin estuviera dispuesto a negociar una tregua, sino que se habría limitado a insistir en sus exigencias habituales.
Este lunes algunos rumores apuntaban a que el presidente ruso ponía como condición quedarse con toda la región del Donbás, cuando la propuesta de Donald Trump era que los dos países conversaran a partir de la línea actual del frente. Ante el rechazo a la propuesta del líder estadounidense, la Casa Blanca da por roto el encuentro en Hungría y ha señalado que no hay previsión de que vaya a producirse en breve.
