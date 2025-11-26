Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El expresidente Nicolas Sarkozy abraza a su mujer, Carla Bruni, antes de presentarse en la prisión de La Santé. AFP

La Justicia francesa confirma la condena de Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña de 2012

La decisión obliga de nuevo al expresidente de Francia a llevar durante varios meses un brazalete electrónico, dispositivo que le permite evitar su encarcelamiento por el caso Bygmalion

Enric Bonet

Enric Bonet

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:19

Al expresidente francés Nicolas Sarkozy le duran poco tiempo las buenas noticias. Apenas dos semanas después de su excarcelación tras haber pasado 20 días en ... una prisión en París, el exjefe del Estado galo ha sufrido este miércoles otro revés judicial. La Corte de Casación ha desestimado el recurso de sus abogados y ha condenado de manera definitiva al exmandatario conservador por la financiación ilegal de la campaña presidencial de 2012. Con esta decisión, el equivalente francés del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de un año de prisión (con seis meses condicionales), pronunciada en febrero de 2024 por los jueces en segunda instancia, por el caso Bygmalion.

