Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos que no se produzcan en EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recuperado su guerra comercial global con el anuncio de nuevos aranceles de hasta el 100% a los ... medicamentos, así como tasas a los camiones de carga pesada y accesorios para remodelar el hogar y muebles.

Esta medida es la más severa del magnate republicano desde la imposición de aranceles recíprocos en abril a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. A partir del 1 de octubre «impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos», escribió Trump en su red Truth Social.

En otra publicación, el mandatario anunció un arancel del 25% adicional en «todos los 'camiones pesados' ensamblados en otras partes del mundo» para apoyar a fabricantes estadounidenses como «Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros». Dijo que los gravámenes para esos vehículos se justifican «por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional». Las empresas extranjeras que compiten con estos fabricantes en el mercado estadounidense incluyen la sueca Volvo y la alemana Daimler.

Después de regresar a la Casa Blanca a principios de este año, Trump inició una investigación de la Sección 232 sobre las importaciones de camiones para «determinar los efectos sobre la seguridad nacional», preparando el terreno para el anuncio del jueves.

El republicano también se refirió a los materiales para la renovación del hogar. «Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados», precisó en su red social. Esta tasa también entraría en vigor el 1 de octubre. «Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados», añadió.

Según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, en 2022 las importaciones principalmente provenientes de Asia representaron el 60% de todos los muebles vendidos, incluyendo el 86% del mobiliario hecho de madera y el 42% de aquellos tapizados.

Trump lidera una ofensiva arancelaria dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Su administración impuso un gravamen base del 10% a todos los países, con tasas más altas individualizadas para aquellas naciones cuyas exportaciones a Estados Unidos superan ampliamente las importaciones.

Esta guerra arancelaria reaviva los temores sobre la inflación en Estados Unidos. Trump busca reconstruir el sector manufacturero con políticas proteccionistas en oposición directa a las modernas disposiciones del país de mantener una economía abierta y dependiente de las importaciones.