Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia amanece con más de 52 kilómetros de atascos este jueves

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Sin testigos el presidente de Estados Unidos da luz verde a liberar los documentos y ahora el Departamento de Justicia tiene 30 días para difundir los archivos

T. Nieva

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:55

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles la ley para desclasificar los papeles del caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein, muerto ... en prisión en 2019 antes de ser enjuiciado por delitos sexuales. Eso sí, al contrario de otras leyes y decretos rubricados en el Despacho Oval en medio de una nube de cámaras y aduladores, esta vez el republicano rubricó la norma sin testigos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  3. 3 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  4. 4 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6

    La televisión se apaga para el Valencia
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  9. 9 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  10. 10

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein

Trump firma la ley para desclasificar los papeles de Epstein