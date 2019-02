Una mujer se lanza desde un puente con su hijo de 10 años en brazos Edgar Jiménez/Wikimedia Commons La tragedia de Jessy Paola Moreno Cruz, desesperada por las deudas, ha conmocionado a Colombia LP Viernes, 8 febrero 2019, 22:59

Jessy Paola Moreno Cruz decidió quitarse la vida este miércoles 6 de febrero. La prensa colombiana cuenta cómo la mujer se lanzó al vacío con su hijo May en brazos desde un puente en Ibagué, al oeste del país. Los dos murieron como consecuencia de la brutal caída.

Cuando Jessy, de 30 años, se lanzó abrazada a su hijo, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por evitarlo. Los testigos gritaron y lloraron por la impotencia. «Mamá, no te tires», fueron las últimas palabras del pequeño May, de 10 años.

La mujer se lanza desde el puente.

La tragedia ha conmocionado a Colombia. El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha explicado a los medios locales que Jessy Paola estaba soltera. La mujer estaba agobiada por las deudas, desesperada por no poder pagar un crédito de los llamados 'gota a gota'.

Los préstamos 'gota a gota' son habituales entre los más pobres en Colombia. Los prestamistas entregan el dinero de forma rápida y sin preguntas. Basta con firmar un sencillo contrato para disponer del dinero. El dinero se presta a altos tipos de interés, que pueden llegar hasta el 40% mensual. Los problemas llegan cuando el deudor se retrasa en los pagos. Los intereses se disparan, la deuda se hace impagable y, como en el caso de Jessy Paola, llega la desesperación.