La XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises amplía el plazo de inscripción El 7 de diciembre finaliza el nuevo término para presentar obras a través de la plataforma de Mundoarti

S. V. VALENCIA Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:07 Comenta Compartir

La organización de la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises ha anunciado este miércoles la ampliación del plazo de inscripción, que permanecerá abierto hasta el 7 de diciembre de 2025. Con esta prórroga, artistas y diseñadores de cualquier país del mundo dispondrán de más tiempo para presentar sus obras a uno de los certámenes de cerámica contemporánea más prestigiosos del panorama internacional.

El certamen atrae cada año a centenares de artistas y diseñadores de todo el mundo. Se entregarán dos premios en la categoría de creación artística (8.000 € y 4.000 €) y otro en la de diseño (4.000 €). La Bienal sigue reforzando el papel de Manises como Ciudad Creativa de la UNESCO en Artesanía y Artes Populares.

La Bienal, que impulsa la creación artística y el diseño cerámico desde dos modalidades (cerámica artística y diseño de producto cerámico) ofrece premios por un valor total de 16.000 euros. Cada participante puede presentar hasta dos obras inéditas por categoría, y las inscripciones deben realizarse a través de www.mundoarti.com adjuntando fotografía básica.

Además, las obras deberán ajustarse a una serie de requisitos técnicos: en cerámica artística las piezas deberán medir entre 40 cm y 2 metros, mientras que en diseño de producto la medida es libre, siempre que el diseño sea susceptible de reproducirse industrialmente. Se permiten materiales complementarios no cerámicos siempre que la pieza sea reconocible como obra cerámica. Las solicitudes se aceptan en valenciano, castellano e inglés.

Tras una primera fase de selección digital, las obras finalistas deberán enviarse físicamente antes del 28 de febrero de 2026 para formar parte de la exposición oficial, que permanecerá abierta hasta el 31 de julio.

El jurado, formado por especialistas de reconocido prestigio, evaluará las piezas según criterios de calidad estética, dominio técnico e innovación en el uso del material. El fallo se dará a conocer en la gala de entrega de premios, prevista para el 8 de mayo de 2026. Las obras premiadas pasarán a formar parte del Museo de Cerámica de Manises.

La Bienal Internacional de Cerámica de Manises es un evento de referencia mundial dedicado a la cerámica contemporánea. Con más de siete siglos de tradición ceramista, Manises ha combinado su legado histórico con una firme apuesta por la innovación artística, industrial y cultural, contribuyendo a su reconocimiento como Ciudad Creativa de la UNESCO en Artesanía y Artes Populares.

El certamen reúne a creadores consagrados y emergentes de todos los continentes y se articula en dos grandes categorías: Arte y Diseño de producto. En sus últimas ediciones ha incorporado propuestas como CICEMA, el Festival de Cine Cerámico de Manises, que conecta la cerámica con el ámbito audiovisual. La Bienal es, hoy, una plataforma esencial para descubrir tendencias, apoyar el talento internacional y proyectar el nombre de Manises como una capital mundial de la cerámica.

En concreto, Manises mantiene una relación inseparable con la cerámica desde hace más de siete siglos, una vinculación que ha marcado su identidad cultural, económica y social hasta convertirla en una de las ciudades ceramistas más reconocidas del mundo y en Ciudad Creativa de la UNESCO en Artesanía y Artes Populares.

Temas

Artesanía

Manises

Unesco

Premios

Innovación