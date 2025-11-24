Torrent saca a concurso el mantenimiento de los montes durante cinco años La alcaldesa Folgado destaca que el contrato plurianual garantiza mejores cuidados de la zona forestal

El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado este lunes la puesta en marcha del expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las zonas forestales del municipio, un contrato que permitirá reforzar la gestión sostenible de los montes, barrancos y áreas naturales del municipio durante los próximos años.

La iniciativa, dotada con una inversión plurianual de 636.813,76 euros, distribuida entre 2025 y 2029, que permitirá ejecutar todos los trabajos ordinarios y extraordinarios previstos y planificar actuaciones fundamentales para la gestión forestal. Abarcará Perenxisa, El Vedat, los barrancos y las sendas naturales.

El nuevo servicio cubrirá todas las zonas forestales municipales, incluyendo: a Serra Perenxisa, El Vedat de Torrent, los cauces de los barrancos, especialmente el Barranco de l'Horteta, la red de sendas y rutas naturales municipales, así como otras parcelas públicas con carácter forestal o asimilable.

El pliego técnico establece un programa de trabajo integral que incluye actuaciones de silvicultura, prevención, conservación y mejora de hábitats, con una brigada forestal dedicada en exclusiva a Torrent.

Desde el Ayuntamiento destacaron la prevención de incendios, control de plagas y mejora del ecosistema. También la eliminación de matorral, controlado para preservar fauna, biodiversidad y suelo.

Eliminación de rizomas, aplicación de herbicidas en fases específicas y uso de coberturas opacas, siguiendo criterios de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para detener la expansión de 'Arundo donax'.

También la retirada controlada de ejemplares afectados, ramas, fustes y restos vegetales, reduciendo riesgos para viviendas, senderos y tránsito de personas. Habrá programas preventivos contra Tomicus, Orthotomicus, galeruca, grafiosis y procesionaria, mediante trampas, feromonas y endoterapia, así como cajas nido para aves insectívoras y murciélagos que refuercen el control biológico.

El encargo habla de la limpieza completa de todas las áreas forestales municipales, gestión de residuos vegetales y compostaje en plantas autorizadas. La revisión semestral, desbroces, repintados, reposición de señalética, limpieza y preparación de firmes en la red de senderos locales aparece también, así como en la Ruta del Reg Mil·lenari.

La alcaldesa Amparo Folgado destacó que esta aprobación «marca un paso decisivo en la protección de nuestro entorno natural, reforzando la seguridad de nuestras urbanizaciones y mejorando la resiliencia de nuestras masas forestales. Torrent contará con un servicio estructurado, permanente y planificado que permitirá cuidar nuestros montes, nuestros barrancos y nuestras sendas con una continuidad que hasta ahora no existía».

«Hemos apostado por una planificación plurianual porque el cuidado del monte no puede depender de actuaciones aisladas. Torrent lleva a cabo una inversión que garantiza continuidad, previsión, seguridad y una gestión moderna de sus áreas forestales», ha añadido.

El concejal del área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha remarcado que «este contrato es una herramienta esencial para reducir riesgos, mejorar la salud de la masa forestal y aumentar la calidad ambiental en todo el término municipal».

Gozalvo ha explicado que «la actuación simultánea sobre Perenxisa, El Vedat, los barrancos y las sendas permitirá avanzar hacia un modelo de territorio más seguro, más limpio y más preparado frente al cambio climático».

En este contexto, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, explicó que, en la reunión mantenida días atrás con la Asociación de Vecinos de El Vedat, se les trasladó el inicio de la tramitación del nuevo contrato de mantenimiento forestal, así como la información relativa a la firma del contrato menor que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para asegurar la continuidad de las labores más urgentes mientras se completa la nueva licitación. De este modo, el consistorio garantiza que no se produzca ningún vacío en un servicio esencial para la seguridad, la prevención y el buen estado de las zonas naturales del municipio.

Asimismo, durante el encuentro, se trasladó a la Asociación de Vecinos de El Vedat que, una vez adjudicado el nuevo contrato, el Ayuntamiento convocará una reunión conjunta entre vecinos, consistorio y la empresa adjudicataria. Esta primera toma de contacto permitirá coordinar las actividades previstas, establecer canales de comunicación directa y recoger las necesidades puntuales y diarias que los residentes deseen trasladar.