Torrent inicia el derribo de las fincas en ruinas junto a l'Horteta La demolición permitirá consolidar el talud del barranco y reconstruir un colector destrozado por la dana

Paco Moreno Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Un dron sobrevoló este lunes a primera hora los edificios que recaen a la calle Maestro Fortea antes de su demolición, prevista a lo largo de la jornada de hoy. Fue la última comprobación de que no había nadie en el interior de las 56 viviendas y bajos situados en la confluencia del barranco del Poyo y de l'Horteta, junto al puente de Quatre Camins.

Todas las familias propietarias afectadas fueron realojadas en pisos de la Generalitat, o la Administración autonómica les paga un alquiler o están con otros familiares, indicaron fuentes del Ayuntamiento de Torrent. Los inmuebles se encuentran en las calle Maestro Fortea nº 1, 3, 5, 7 y Carretera Mas del Jutge nº 2, fueron declarados en ruina inminente el pasado 29 de septiembre.

La medida se adopta por motivos de seguridad pública, ante el riesgo cierto de colapso estructural de los inmuebles, fuertemente afectados por la dana de octubre de 2024 y ubicados en uno de los puntos más castigados de Torrent, en la confluencia de los citados barrancos.

Ampliar Colocación de la grúa junto a uno de los edifcios a derribar. IRENE MARSILLA

Con motivo de los trabajos, el puente de Quatre Camins permanecerá cerrado a los vehículos hoy lunes y mañana durante las 24 horas y a los peatones de 8:00 a 18:00 horas., así como el paso inundable de Maestro Fortea que permanecerá cerrado de lunes a viernes, durante las 24 horas.

La declaración de ruina inminente tiene su origen en el decreto municipal de noviembre de 2024, que ya estableció la necesidad de desalojar y precintar los edificios tras los daños provocados por la dana. Aquella resolución se basó en los informes técnicos de la una consultora externa y del propio servicio municipal de edificaciones, que alertaban de la erosión en la cimentación y los muros de contención provocada por la virulencia del agua. El último Decreto de Alcaldía del 29 de septiembre, declaró formalmente la ruina inminente de los inmuebles y ordena su demolición inmediata y contratación por emergencia.

El derribo permitirá continuar las obras de estabilización del talud y la reconstrucción del colector norte de aguas residuales, que resultó destruido por la barrancada y que canaliza las aguas industriales del polígono Mas del Jutge hasta la EDAR de Torrent.

Según los informes técnicos, la presencia de los edificios impedía ejecutar con seguridad los trabajos bajo su cimentación, por lo que el derribo era condición indispensable para la reconstrucción del talud y la infraestructura hidráulica afectada.

El concejal del área de Urbanismo, José Gozalvo, subrayó la semana pasada la importancia de esta actuación, «este derribo es una medida necesaria y urgente para garantizar la seguridad de las personas y poder continuar las obras de reconstrucción del entorno del barranco del Poyo y l'Horteta. Hablamos de un punto de enorme riesgo, donde la dana provocó daños estructurales irreversibles».

Gozalvo ha recordado que «el Ayuntamiento lleva un año trabajando con informes, mediciones y estudios técnicos muy exhaustivos, coordinando a la Policía Local, los servicios de Urbanismo y las empresas de emergencia para actuar con todas las garantías».

El presupuesto total de los trabajos asciende a 526.024,53 euros, que incluye la demolición, la gestión de residuos, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. Se actuará de forma escalonada y coordinada con las obras hidráulicas que se están desarrollando en el entorno.