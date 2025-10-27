Torrent celebra la Exaltación de Andrea Adelantado, Fallera Mayor de 2026

P. M. VALENCIA Lunes, 27 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Torrent volvió a vestirse de gala este sábado para vivir una de sus noches más esperadas: la Exaltación de Andrea Adelantado Montoya como Fallera Mayor de Torrent 2026. Un acto solemne y emocionante que, bajo el título «Arrels», transformó el Auditori de Torrent en un homenaje a la memoria colectiva, las tradiciones compartidas y la fuerza de las mujeres torrentinas que mantienen viva la llama de la fiesta.

Andrea lució un estrecho de seda de Vives y Marí, modelo SANTA FLORINDA, en color MALACHITE de gran sofisticación y personalidad, que resaltaba la elegancia de su figura y el porte característico de las máximas representantes torrentinas.

La elegancia que lució la Fallera Mayor de Torrent 2026 y su Corte de Honor fue posible gracias al talento y la dedicación de los proveedores e indumentaristas oficiales, verdaderos guardianes de la tradición valenciana.

Las sedas de Vives y Marí, las manteletas de Artesanía Viana, los aderezos de Creaciones Serres, las peinetas de Castillo Cinceladores, los zapatos de Creaciones Aurora, los cancanes de Margarita Vercher y las puntillas de Santos Textil, se unieron en perfecta armonía para dar forma a un conjunto de trajes fiel a la estética, el rigor histórico y la belleza de la indumentaria tradicional.

Especial mención merece la firma Marian Indumentaria Valencia, responsable del diseño y confección de los trajes de la Fallera Mayor de Torrent 2026 y su Corte de Honor, que ha vuelto a demostrar su maestría en la combinación de artesanía, innovación y sensibilidad, haciendo visible en cada puntada el alma de las Fallas y el orgullo de representar a Torrent.

El auditori se convirtió en un escenario de emoción, arte y sentimiento con la representación de «Arrels», el espectáculo que acompañó la exaltación de Andrea Adelantado como Fallera Mayor de Torrent 2026. Concebido como un viaje por las raíces falleras de la ciudad, la propuesta, con guion de José Fernando Andreu y dirección escénica de José Gómez, hizo vibrar al público al mostrar, a través de la danza, la palabra y la música, la profunda conexión de Andrea con Torrent y con las tradiciones que han marcado su vida. Cada escena evocó los valores heredados, la memoria colectiva y el orgullo de pertenecer a una fiesta que florece año tras año.

La puesta en escena combinó el simbolismo y la emoción con una gran riqueza visual. La participación de más de un centenar de artistas —entre ellos el Ballet de Rodry Santos y el Grupo de Baile Regional de las Fallas— llenó el Auditori de color, movimiento y fuerza expresiva. Las luces, los sonidos y las coreografías recrearon paisajes y sensaciones propias de la fiesta fallera: la pólvora al amanecer, la música de banda, la ofrenda o el bullicio del casal. «Arrels» se convirtió así en un emotivo homenaje a las tradiciones que unen a Torrent, dejando una noche imborrable para Andrea y para todo el mundo fallero.

El auditori engalanado para la ocasión, acogió a representantes de las 28 comisiones falleras de Torrent, juntas locales invitadas, entidades culturales y sociales del municipio, así como a las máximas autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Amparo Folgado, quien impuso la banda a Andrea Adelantado, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez.

El acto recordó, además, con afecto y gratitud, a Alicia Moreno, Fallera Mayor de Torrent 2025, quien se despidió entre aplausos por su entrega y elegancia durante todo su reinado.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impuso la banda a Andrea Adelantado, acompañada por el concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera de Torrent, Aitor Sánchez, en un ambiente de solemnidad y emoción compartida. El Auditori, puesto en pie, aplaudió largamente a la nueva Fallera Mayor de Torrent y a su Corte de Honor, que irradiaban elegancia, serenidad y alegría.

Andrea, visiblemente emocionada, vivió uno de los momentos más especiales de su vida rodeada de su familia, su comisión y de todas las personas que la han acompañado en su camino fallero. Su mirada reflejaba la ilusión de representar a una ciudad que siente la fiesta como parte de su identidad. Su serenidad sobre el escenario y la complicidad con las jóvenes de su Corte transmitieron la madurez y la dulzura con que afronta este año tan significativo.

La emoción del acto trascendió el protocolo: cada aplauso, cada sonrisa y el ramo de flores entregado a Andrea simbolizaron el reconocimiento de Torrent a una joven que encarna el sentimiento fallero en su expresión más pura.

La mantenedora de la velada fue María Estela Arlandis Ferrando, Fallera Mayor de Valencia 2024, quien demostró una vez más la elegancia, serenidad y sensibilidad que la definen. María Estela emocionó al público con un discurso lleno de sentimiento, en el que comparó a Torrent con «una ciutat plena d'estrelles», donde la verdadera luz no proviene de las fallas ni de las luces de las calles, sino de «les persones, els veïns, els amics i la família que fan que cada racó lluïsca amb la seua pròpia llum».

Recordó con especial ternura el 29 d'octubre, el día en que la DANA oscureció el cielo de Torrent, y cómo, tras la tormenta, «de l'obscuritat va nàixer una constel·lació única: la de la solidaritat, la de l'esperança, la de les mans que s'estenen sense esperar res a canvi». Subrayó que esa unión es la que permitió que Torrent se levantara y volviera a brillar más fuerte que nunca.

Dirigiéndose a Andrea, Arlandis afirmó con emoción: «Tu eres sense cap dubte una d'eixes estrelles». Destacó de ella su naturalidad, su serenidad y una luz interior «que es desprén d'ella sense necessitat de fer soroll, amb un cor immens i una elegància natural». Añadió que Andrea «no necessita demostrar res perquè la seua essència ja ho diu tot».

Con palabras de profundo cariño, habló de su entorno familiar y fallero: «Andrea està envoltada d'estrelles infinites, d'eixes llums que no s'apaguen i que l'acompanyaran per sempre». Hizo especial mención a su padre, «una presència serena i discreta», a su iaia, «amb eixa vitalitat que la fa única», y a su falla, Saragossa-Parc Central, «que l'arropa i li recorda que les estrelles només tenen sentit quan formen part d'una constel·lació».

La mantenedora definió a Andrea como una joven trabajadora, constante y apasionada: «Somia, però treballa sense descans. És responsable i es dona amb passió en tot allò que estima». Y concluyó que «malgrat tant de brillo, no ha perdut la senzillesa, ni la capacitat d'escoltar, emocionar-se i viure cada instant com si fos únic».

En una de las partes más poéticas del discurso, Arlandis describió a Andrea y a su Corte d'Honor como «una constel·lació pròpia, única, formada per estrelles que il·luminen amb diferents colors i intensitats, però que junts formen el cel més bonic que pot existir: el cel de Torrent».

Cerró su intervención con un mensaje que hizo vibrar al público del Auditori: «Sou llum, sou història, sou el record que ningú podrà esborrar. Brilleu així, així sempre».