Torrent adelanta el dispositivo de seguridad y movilidad de Todos los Santos Drones, perros detectores y controles aleatorios velan por la seguridad en las visitas de los torrentinos a sus seres queridos

El Ayuntamiento de Torrent ha adelantado a hoy viernes el dispositivo especial de seguridad y movilidad con motivo de la festividad de Todos los Santos, con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar el acceso de los que acuden a honrar a sus familiares al Cementerio Parroquial.

Durante la jornada de hoy ya se ha desplegado en el camposanto y sus accesos el operativo previsto por la Policía Local, Policía Nacional, Cruz Roja y Protección Civil, con el fin de evitar incidentes como el ocurrido en 2021 y garantizar que las visitas se desarrollen con normalidad durante el fin de semana.

El dispositivo cuenta con la participación de la Unidad de Vigilancia Canina, especializada en la detección de pólvora, así como con la Unidad Aérea de la Policía Local, que vigila desde el aire el desarrollo de estas jornadas. Además, se han instalado habitáculos junto a los accesos para realizar registros personales garantizando la intimidad de los ciudadanos, y se efectuarán controles y registros aleatorios para evitar la entrada de objetos peligrosos.

Hay que recordar lo sucedido en 2021, cuando se produjo un doble asesinato en el cementerio el día de Todos los Santos. Tres acusados del clan de los Bocanegra por la muerte a tiros de un familiar del clan de los Marco, ajeno a las disputas de sus primos como los Bocanegra, y de otro vecino de Torrent alcanzado por una bala perdida, fueron condenados en diciembre de 2023 a penas de entre 45 y 49 años de cárcel, aunque se encuentran en libertad a la espera de que la sentencia sea firme.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha señalado que «la prioridad del Ayuntamiento es que los torrentinos puedan visitar a sus seres queridos en un entorno tranquilo, seguro y bien organizado. Agradezco el trabajo de todos los agentes, voluntarios y servicios municipales implicados, que cada año hacen posible que esta jornada transcurra sin incidentes».

Desde la Sección de Señalización se han establecido varias medidas para mejorar la circulación y el acceso al Cementerio Parroquial durante estos días:

· Calle Virgen de la Soledad: es de dirección única en sentido al cementerio, desde la calle Ramiro de Maeztu hasta la rotonda. Queda prohibido estacionar en ambos lados y se habilitan pasillos peatonales.

· Camí Vell de Picassent: de sentido único de salida, desde la rotonda del cementerio hasta la rotonda de la Ciudad del Deporte (Londres 48), con un carril peatonal vallado.

· Entradas al cementerio: por la calle Virgen de la Soledad, la ronda Vicente Pallardó (desde la plaza de la Concordia) y el paseo de los Rosales.

· Salidas: por el Camí Vell de Albal, la ronda de Safranar, la calle Misionero Jesús Planells y la ronda Vicente Pallardó (dirección plaza de la Concordia).

El Jefe del Servicio Operativo, junto con la Sección de Señalización, podrá modificar o ampliar los cortes de tráfico según evolucione la jornada.

Aparcamientos habilitados y transporte público

Para quienes acudan en vehículo, se han habilitado tres zonas de aparcamiento, compartidas con el evento The Champions Burger:

· Aparcamiento subterráneo de Parc Central.

· Camí Vell de Albal, junto al cementerio.

· Rotonda de las calles Londres '48 y Múnich '72.

Los agentes del Servicio Operativo retirarán los vehículos mal estacionados en las zonas señalizadas, con suficiente antelación para no entorpecer el dispositivo.

Asimismo, el servicio municipal TorrentBus adaptará su horario para facilitar los desplazamientos: las líneas Verde y Roja tendrán una frecuencia especial de 40 minutos durante todo el sábado 1 de noviembre.

Horarios del Cementerio Parroquial

El Cementerio Parroquial de Torrent permanecerá abierto el 31 de octubre en horario ininterrumpido de 9:00 a 18:00 horas, y el viernes 1 de noviembre ampliará su apertura de 8:00 a 18:00 horas para facilitar las visitas.

La Eucaristía por Todos los Santos se celebrará el viernes 1 de noviembre a las 16:30 horas.