Foto de familia del gobierno municipal con los Presupuestos de 2026. LP

Silla aprueba el presupuesto para 2026 y mantiene congelados los impuestos

El Ayuntamiento aprueba unas inversiones que superan los tres millones, donde destaca el plan de contadores de agua digitales

P. M.

VALENCIA

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:37

El Ayuntamiento de Silla aprobó este miércoles el presupuesto municipal para 2026, que sube a 21.392.646 euros y mantiene congelados todos los tributos municipales. Las cuentas contaron con los 10 votos a favor del grupo socialista, mientras que PP, Compromís, y Los Verdes votaron en contra.

Se trata de unos presupuestos sociales y justos, con el objetivo claro de mejorar la vida diaria de la ciudadanía, reforzar los servicios sociales y garantizar que los espacios y las instalaciones públicas sean de calidad, según indicó el gobierno municipal.

El concejal de Hacienda, Iván Cuenca, destacó que han hecho «unas cuentas prudentes, pero ambiciosas: mejoramos servicios, creamos nuevas infraestructuras y todo esto sin subir los impuestos».

Para 2026, las inversiones municipales ascienden a 3.137.861 euros. Este dinero se destinará al mantenimiento y la mejora de las instalaciones municipales, a continuar con proyectos ya en marcha que refuerzan los servicios públicos, y a implantar los nuevos contadores de agua digitales, una medida que modernizará la gestión hídrica, ayudará a detectar incidencias, ahorrar agua y hacer el servicio más eficiente sin que el coste recaiga sobre el recibo del agua.

Además, el Ayuntamiento continúa amortizando deuda, una práctica que permite reducir la carga financiera y destinar más recursos a mejoras reales para el pueblo. Como dijo Cuenca, «esto nos da estabilidad, nos permite avanzar con paso firme y seguir invirtiendo sin hipotecar el futuro».

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, hizo hincapié en que estos presupuestos reflejan el modelo de pueblo que los vecinos y vecinas quieren: «Estos presupuestos reflejan las necesidades de nuestra gente. Gobernar es escuchar, y estas cuentas son el resultado de escuchar constantemente la voz del pueblo».

Por su parte, Iván Cuenca añadió que las cuentas se han hecho «con rigor, pero también con sentido común y proximidad. Continuaremos escuchando, revisando y adaptando aquello que haga falta para avanzar juntos».

