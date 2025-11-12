Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
Presentación del acto el pasado domingo. LP

Sedaví retoma la fiesta de Moros y Cristianos

Los festeros ya conocen a sus Capitanías 2026

S. V.

VALENCIA

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:33

Comenta

La fiesta de Moros y Cristianos de Sedaví ya conoce a las Capitanías Cristiana y Mora para las fiestas del 2026, que se celebran en mayo. La capitanía cristiana será ostentada por Ángel Benítez Ferrer junto con su abanderada cristiana Laura Martí Ferrer mientras que el capitán moro será Rubén Pla Gil junto a su abanderada mora Gemma Martínez Esquefa.

El domingo nueve de noviembre las calles del municipio de Sedaví volvieron a llenarse de música cristiana y mora en la celebración del Mig Any de las fiestas de moros y cristianos de Sedaví. Una celebración que marca que quedan seis meses para celebrar la fiesta grande de los moros y cristianos del municipio, que se celebran en mayo.

Esta celebración llega dos años después que el último Mig Any que se celebró en el 2023 ya que el pasado año no pudo ser celebrado por la riada que azotó al municipio el 29 de octubre de 2024. Además, las fiestas de moros y cristianos de mayo de 2024 también se adaptaron con una programación reducida a consecuencia de las víctimas de la riada del 29 de octubre.

De esta manera, las capitanías que se debían ostentar en el 2025 lo harán en el 2026 y así se formalizó en el intercambio de banderas y armas con las Capitanías del año 2023. En el 2026 la capitanía cristiana será ostentada por Ángel Benítez Ferrer junto con su abanderada cristiana Laura Martí Ferrer de la Comparsa Templaris de Beniçidavi y la Capitanía Mora será ostentada por Rubén Pla Gil junto a su abanderada mora Gemma Martínez Esquefa de la Filà Almoràvides.

En el desfile, en el cuál participaron más de 300 personas, desfilaron la filà Mossàrabs, la filà Almoràvides, la comparsa Templaris de Beniçidavi, la comparsa Contrabandistas de Sedaví y la comparsa Cides. «Ha sido muy emocionante volver a ver a Sedaví celebrando los moros y cristianos después de lo que hemos vivido y no nos ha permitido disfrutar de esta fiesta como nos gusta», ha afirmado la concejala de Cultura y Fiestas, Beatriz Cuesta, quién también ha querido añadir: «siempre desfilaremos con las personas que perdieron la vida el 29 de octubre y participaban en esta fiesta en en corazón».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  4. 4 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  5. 5 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  6. 6 Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
  7. 7 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  8. 8 Valencia crece sobre la huerta
  9. 9

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  10. 10 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sedaví retoma la fiesta de Moros y Cristianos

Sedaví retoma la fiesta de Moros y Cristianos