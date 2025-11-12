Sedaví retoma la fiesta de Moros y Cristianos

S. V. VALENCIA Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

La fiesta de Moros y Cristianos de Sedaví ya conoce a las Capitanías Cristiana y Mora para las fiestas del 2026, que se celebran en mayo. La capitanía cristiana será ostentada por Ángel Benítez Ferrer junto con su abanderada cristiana Laura Martí Ferrer mientras que el capitán moro será Rubén Pla Gil junto a su abanderada mora Gemma Martínez Esquefa.

El domingo nueve de noviembre las calles del municipio de Sedaví volvieron a llenarse de música cristiana y mora en la celebración del Mig Any de las fiestas de moros y cristianos de Sedaví. Una celebración que marca que quedan seis meses para celebrar la fiesta grande de los moros y cristianos del municipio, que se celebran en mayo.

Esta celebración llega dos años después que el último Mig Any que se celebró en el 2023 ya que el pasado año no pudo ser celebrado por la riada que azotó al municipio el 29 de octubre de 2024. Además, las fiestas de moros y cristianos de mayo de 2024 también se adaptaron con una programación reducida a consecuencia de las víctimas de la riada del 29 de octubre.

De esta manera, las capitanías que se debían ostentar en el 2025 lo harán en el 2026 y así se formalizó en el intercambio de banderas y armas con las Capitanías del año 2023. En el 2026 la capitanía cristiana será ostentada por Ángel Benítez Ferrer junto con su abanderada cristiana Laura Martí Ferrer de la Comparsa Templaris de Beniçidavi y la Capitanía Mora será ostentada por Rubén Pla Gil junto a su abanderada mora Gemma Martínez Esquefa de la Filà Almoràvides.

En el desfile, en el cuál participaron más de 300 personas, desfilaron la filà Mossàrabs, la filà Almoràvides, la comparsa Templaris de Beniçidavi, la comparsa Contrabandistas de Sedaví y la comparsa Cides. «Ha sido muy emocionante volver a ver a Sedaví celebrando los moros y cristianos después de lo que hemos vivido y no nos ha permitido disfrutar de esta fiesta como nos gusta», ha afirmado la concejala de Cultura y Fiestas, Beatriz Cuesta, quién también ha querido añadir: «siempre desfilaremos con las personas que perdieron la vida el 29 de octubre y participaban en esta fiesta en en corazón».

Temas

Sedaví

Moros