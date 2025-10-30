Los vecinos de l'Horta ya pueden visitar a sus difuntos Los cementerios de la dana se preparan para la festividad de Todos los Santos tras las limpiezas y adecuaciones que han durado todo el año

Nacho Roca/ A. T./ EP Alfafar Jueves, 30 de octubre 2025, 15:37 | Actualizado 16:40h.

La festividad de Todos los Santos tiñe de recogimiento los cementerios de l'Horta, que estos días se preparan para recibir a miles de visitantes. Los ayuntamientos combinan horarios ampliados, servicios de transporte y pequeños gestos de cuidado urbano para facilitar las visitas, garantizar la seguridad y preservar la solemnidad de una jornada dedicada al recuerdo. La mayoría de ellos han tenido que ser rehabilitados tras el paso de la dana, con daños de diferente consideración en estas infraestructuras municipales.

Alfafar afronta la festividad con el cementerio aún en proceso de reconstrucción tras la barrancada, pero el Ayuntamiento ha trabajado para que el recinto esté adecuado y seguro para las visitas. Las actuaciones han incluido la mejora de la entrada, la adecuación de aceras y desagües, labores de jardinería y la puesta a punto de baños y zonas comunes. Como en años anteriores, se pondrá a disposición de las personas mayores un servicio de autobús gratuito para facilitar el acceso.

Las vías que llevan al camposanto de Alfafar están en reconstrucción, por lo que el Ayuntamiento ha decidido paralizar las obras en los días previos al 1 de noviembre para facilitar el acceso. Se podrá circular entre el 30 de octubre y el día de Todos los Santos en una ruta de autobús urbano hasta el cementerio, con un pequeño último tramo a pie para acceder al interior.

Otro de los casos más relevantes es el del cementerio de Sedaví, que tiene la catalogación de Bien de Relevancia Local. Su ubicación en la parte baja de la localidad le hizo llegar a estar cubierto, en una gran parte, bajo tres metros de agua. Dos coches acabaron en su interior, la ermita quedó destrozada y cuatro operarios estuvieron hasta el mes de abril limpiando, una a una, 2.500 lápidas.

En esta localidad murieron nueve vecinos por la dana que pudieron recibir sepultura en la parte más alta del camposanto, la nueva, donde el agua «solo» llegó a los 70 centímetros. «Se cayó toda una sección, la séptima, por lo que lo que hicimos fue limpiar lo antes posible la zona nueva con los operarios de la brigada y los soldados de la Unidad Militar de Emergencias para poder hacer entierros. No estaba todavía en condiciones, pero se tenían que hacer entierros, a los que solo podían entrar los familiares para acompañar», ha detallado el concejal de Cementerios, Javier Pérez.

No fue hasta el mes de abril cuando se pudo abrir el camposanto por completo ya que los trabajadores tuvieron que «quitar las lápidas, sacar los restos con todo el cuidado del mundo, ponerlos en una fosa común y clasificarlos para que los parientes pudieran recuperarlos y volverlos a poner en su sitio», ha detallado.

Mientras, y a pesar de que la gente quería ver cómo estaba la situación y los nichos de sus familiares, «lo teníamos todo tapado» y se accedía a la parte que se podía. Los cuatro operarios limpiaron «lápida, lápida, con todo el cariño del mundo para que no se desprendieran ni las letras, ni la historia, ni nada», algo que llevó «bastante tiempo». «Lo tuvimos que hacer nosotros, porque el Ejército hacía las cosas grandes, no las pequeñas», ha descrito.

La puerta principal de acceso, también BRL, se acabó de colocar este mismo mes de octubre y se ha estado trabajando «a marchas forzadas» para abrir el recinto, donde la capilla precisaba un altar nuevo, ya que también quedó «arrasada» por el agua.

En Catarroja, el Ayuntamiento ha invertido unos 500.000 euros en obras para la recuperación del cementerio, que también quedó gravemente afectado por la dana. Casi un año después, el camposanto opera con normalidad y, de hecho, el consistorio tiene en marcha una fase de ampliación de nichos.

La alcaldesa, Lorena Silvent, recuerda cómo fueron las primeras semanas tras la dana que también afectaron al funcionamiento del cementerio. «Teníamos a trabajadores municipales, empresas privadas y voluntarios para ayudar a recuperar de manera rápida el cementerio y el 8 de noviembre celebramos el primer entierro», ha señalado.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Catarroja cedió estas instalaciones a vecinos de Massanassa y Catarroja que no podían enterrar a sus familiares fallecidos por la dana en sus localidades. «Y vinieron aquí», ha apuntando.

El cementerio de Catarroja abrirá de forma ininterrumpida hasta el 2 de noviembre, en horario de 9:00 a 19:00 horas. El 1 de noviembre, un cuarteto de cuerda de la Unión Musical de Catarroja interpretará piezas entre las 10:00 y las 12:00, antes de la misa de mediodía en la capilla. Además, el consistorio ha habilitado el Rincón de la Memoria, un espacio dedicado especialmente a las víctimas de la dana que busca unir el homenaje íntimo con la memoria colectiva.

Benetússer también ha fijado un horario especial. Del 27 al 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, el cementerio permanecerá abierto de 8:00 a 19:00 horas; el domingo 2 de noviembre el horario será de 8:00 a 15:00. El sábado 1, además, se celebrarán los oficios religiosos con el rezo del rosario a las 11:30 y la misa a las 12:00. El consistorio busca con ello facilitar los arreglos florales y las visitas familiares en las franjas más amplias del día.

En Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Municipales dirigida por Manuel Pérez Menero, se ha decidido ampliar el horario del cementerio municipal, que permanecerá abierto del 28 de octubre al 2 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas sin interrupciones. La medida persigue escalonar las visitas y evitar aglomeraciones, con la intención de mantener la serenidad propia de la fecha.

Quart de Poblet apuesta por la sostenibilidad y la accesibilidad. El municipio pondrá en marcha un servicio gratuito de autobús eléctrico que conectará distintos puntos con el cementerio municipal entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, con salidas cada hora desde las 9:00 y la última vuelta a las 17:40 horas. Se incorpora una nueva parada en la rotonda del Cementerio Parroquial. Además, el cementerio amplía su horario hasta el 2 de noviembre, de 9:00 a 18:00 horas, y la Banda La Unió ofrecerá un acompañamiento musical el 1 de noviembre entre las 11:00 y las 13:00, para dotar de solemnidad la mañana.

Aldaia mantiene horarios amplios y refuerza las conexiones. Los cementerios municipales estarán abiertos de 9:00 a 18:00 horas hasta el 1 de noviembre, y el Ayuntamiento ofrecerá un servicio gratuito de autobuses con paradas en el Barrio del Cristo, la calle Pablo Iglesias, la calle Major (Tableros Folgado), la avenida de la Concordia y la calle Melitón Comes. El horario de salidas se intensificará el día 1 para facilitar el desplazamiento de familias y personas mayores.

Silla ha aprovechado las jornadas previas para tareas de limpieza, jardinería y adecuación del mobiliario del cementerio municipal. Entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre funciona un servicio de autobús especial hacia el recinto y se instalará una carpa con sillas y megafonía para la misa homenaje del Día de Todos los Santos, un acto que mezcla fe y memoria en un encuentro vecinal.

En Alcàsser el cementerio presenta también un horario especial durante la semana con apertura ininterrumpida desde las 8:00 hasta las 19:00 horas, salvo el domingo 2 de noviembre, cuando el cierre será a las 18:00. El Ayuntamiento ha realizado trabajos extraordinarios de limpieza, poda del arbolado, jardinería y repintado de bancos y elementos del recinto para recibir a la ciudadanía en condiciones óptimas.

Pese a las diferencias en cada municipio, el denominador común es la voluntad de acompañar el recuerdo con horarios ampliados, transporte gratuito para mayores y personas con movilidad reducida, actuaciones de mantenimiento y, en algunos casos, actividades musicales y espacios de memoria colectiva. Entre flores, acordes y gestos de cuidado urbano, los cementerios de l'Horta se convierten estos días en escenarios de historia y afecto, recordando que la memoria necesita también ser atendida.