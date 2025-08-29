Recuperem les Barraques exige una solución urgente para la calle Pelayo y el barranco de la Rambleta La asociación vecinal plantea sus demandas ante la previsible llegada de nuevas lluvias

Nacho Roca Catarroja Viernes, 29 de agosto 2025, 11:47

La asociación Recuperem les Barraques ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de actuar en la calle Pelayo, en el límite entre Catarroja y Albal, donde la desembocadura natural del barranco de la Rambleta genera desde hace años graves problemas de inundaciones, vertidos de aguas residuales, malos olores e insalubridad. El colectivo recuerda que, tras la dana del 29 de octubre de 2024, la situación se ha agravado considerablemente, con socavones en el pavimento, daños en los colectores y un deterioro generalizado de la zona que afecta directamente a la vida diaria del vecindario.

Según la documentación facilitada por el propio Ayuntamiento de Catarroja, la reurbanización integral de Pelayo se ha convertido en la principal prioridad de las actuaciones de reconstrucción. Entre las medidas que se contemplan está la ejecución de nuevos colectores con red separativa y la reurbanización de la calle, un proyecto valorado en unos 20 millones de euros y respaldado por estudios técnicos de la Universitat Politècnica de València.

Para la asociación vecinal, estos anuncios son un paso positivo, pero insuficiente. Reclaman que se traduzcan en compromisos firmes y en un calendario claro de actuaciones que ponga fin a un problema que califican de «crónico». En este sentido, insisten en la creación de una mesa de trabajo en la que participen todas las instituciones implicadas y en la necesidad de alcanzar un acuerdo político que blinde la reparación de Pelayo como una prioridad indiscutible de la agenda local, evitando así que el proyecto quede paralizado en el futuro.

Además de la cuestión del barranco, Recuperem les Barraques ha trasladado otras demandas al Ayuntamiento de Catarroja. Entre ellas, piden el reconocimiento formal de la asociación como interlocutor válido en todo lo que afecte al barrio y su participación en la planificación y comunicación de las actuaciones municipales. También reivindican la declaración de la Romería de Sant Pere como Fiesta de Interés Turístico Local y la creación de un refugio climático natural en el Parc de les Barraques, con más zonas de sombra, arbolado, fuentes y espacios de paseo que permitan combatir los efectos del calor extremo en verano.

La asociación subraya igualmente la necesidad de decidir de manera participativa el futuro uso de la antigua piscina cubierta, clausurada tras la dana, y propone que se valore su transformación en un espacio multigeneracional o en un centro abierto a colectivos y asociaciones. A ello se suma la petición de mejorar la seguridad ciudadana y vial, con mayor control en puntos conflictivos, mejor asfaltado y medidas específicas para proteger las viviendas del barrio.

Desde Recuperem les Barraques insisten en que la suya no es una reclamación nueva, sino el reflejo de un malestar vecinal acumulado durante años. «Estamos cansados de sufrir las consecuencias de la falta de soluciones. Pedimos inversión, seguridad y dignidad para nuestro barrio, y que, por primera vez, todas las administraciones se sienten y actúen de forma coordinada para dar una respuesta definitiva», subrayan.

