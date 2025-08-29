Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Detenido un violento ladrón que desvalijó una casa en Valencia tras poner un cuchillo en el cuello a una mujer
Parque les Barraques de Catarroja. LP.

Recuperem les Barraques exige una solución urgente para la calle Pelayo y el barranco de la Rambleta

La asociación vecinal plantea sus demandas ante la previsible llegada de nuevas lluvias

Nacho Roca

Catarroja

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:47

La asociación Recuperem les Barraques ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de actuar en la calle Pelayo, en el límite entre Catarroja y Albal, donde la desembocadura natural del barranco de la Rambleta genera desde hace años graves problemas de inundaciones, vertidos de aguas residuales, malos olores e insalubridad. El colectivo recuerda que, tras la dana del 29 de octubre de 2024, la situación se ha agravado considerablemente, con socavones en el pavimento, daños en los colectores y un deterioro generalizado de la zona que afecta directamente a la vida diaria del vecindario.

Según la documentación facilitada por el propio Ayuntamiento de Catarroja, la reurbanización integral de Pelayo se ha convertido en la principal prioridad de las actuaciones de reconstrucción. Entre las medidas que se contemplan está la ejecución de nuevos colectores con red separativa y la reurbanización de la calle, un proyecto valorado en unos 20 millones de euros y respaldado por estudios técnicos de la Universitat Politècnica de València.

Para la asociación vecinal, estos anuncios son un paso positivo, pero insuficiente. Reclaman que se traduzcan en compromisos firmes y en un calendario claro de actuaciones que ponga fin a un problema que califican de «crónico». En este sentido, insisten en la creación de una mesa de trabajo en la que participen todas las instituciones implicadas y en la necesidad de alcanzar un acuerdo político que blinde la reparación de Pelayo como una prioridad indiscutible de la agenda local, evitando así que el proyecto quede paralizado en el futuro.

Además de la cuestión del barranco, Recuperem les Barraques ha trasladado otras demandas al Ayuntamiento de Catarroja. Entre ellas, piden el reconocimiento formal de la asociación como interlocutor válido en todo lo que afecte al barrio y su participación en la planificación y comunicación de las actuaciones municipales. También reivindican la declaración de la Romería de Sant Pere como Fiesta de Interés Turístico Local y la creación de un refugio climático natural en el Parc de les Barraques, con más zonas de sombra, arbolado, fuentes y espacios de paseo que permitan combatir los efectos del calor extremo en verano.

La asociación subraya igualmente la necesidad de decidir de manera participativa el futuro uso de la antigua piscina cubierta, clausurada tras la dana, y propone que se valore su transformación en un espacio multigeneracional o en un centro abierto a colectivos y asociaciones. A ello se suma la petición de mejorar la seguridad ciudadana y vial, con mayor control en puntos conflictivos, mejor asfaltado y medidas específicas para proteger las viviendas del barrio.

Desde Recuperem les Barraques insisten en que la suya no es una reclamación nueva, sino el reflejo de un malestar vecinal acumulado durante años. «Estamos cansados de sufrir las consecuencias de la falta de soluciones. Pedimos inversión, seguridad y dignidad para nuestro barrio, y que, por primera vez, todas las administraciones se sienten y actúen de forma coordinada para dar una respuesta definitiva», subrayan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  3. 3 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  5. 5 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  6. 6 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  10. 10

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Recuperem les Barraques exige una solución urgente para la calle Pelayo y el barranco de la Rambleta

Recuperem les Barraques exige una solución urgente para la calle Pelayo y el barranco de la Rambleta