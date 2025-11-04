Quart de Poblet dispara las consultas en la Oficina de Vivienda Los interesados de fuera del municipio aumentan en octubre

P. M. VALENCIA Martes, 4 de noviembre 2025, 16:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del servicio prestado en la Oficina de Vivienda inaugurada el pasado 3 de septiembre, ha registrado un total de 139 consultas presenciales durante los meses de septiembre y octubre, lo que refleja el creciente interés de la ciudadanía por el acceso a la vivienda y por la oferta habitacional que se está desarrollando en el municipio.

Durante este periodo, 60 consultas se realizaron en septiembre y 79 en octubre, lo que supone un incremento de aproximadamente un 32% entre un mes y el siguiente. De esta forma, se han resuelto durante este periodo el 96,4 por ciento de las consultas trasladadas, y únicamente cinco requirieron tramitación adicional o derivación a los servicios técnicos especializados para ofrecer una respuesta más detallada.

La mayor parte de las solicitudes de información han estado relacionadas con la venta y alquiler de viviendas dentro del PAI (Programa de Actuación Integrada), tanto en obra nueva como en el mercado de segunda mano. En torno al 60% de las consultas recibidas en ambos meses se centraron en conocer los precios, disponibilidad y características de las promociones que actualmente están en comercialización.

En este sentido, el servicio impulsado desde el Ayuntamiento ha informado a la ciudadanía de que la información sobre las promociones del PAI corresponde directamente a las promotoras y constructoras privadas, al no tratarse de promociones municipales. Asimismo, se ha ofrecido orientación sobre los canales adecuados para acceder a dicha información y sobre los pasos a seguir en los procesos de compra o reserva de vivienda.

El perfil de las personas usuarias de la Ofician de Vivienda es variado, pero destacan jóvenes menores de 35 años que buscan acceder a su primera casa, así como familias de mediana edad interesadas en mejorar sus condiciones de residencia o explorar opciones dentro del municipio.

De forma paralela, ha habido un notable número de consultas sobre ayudas y subvenciones relacionadas con vivienda protegida (VPO/VPP), así como sobre programas autonómicos de alquiler y subvenciones para jóvenes, por lo que se ha orientado a la ciudadanía sobre cómo ser demandante de vivienda protegida y las convocatorias abiertas de ayudas al alquiler o compra de vivienda.

Uno de los datos más llamativos del informe de actividad es el aumento de consultas de ciudadanos no residentes en Quart de Poblet, que han pasado del 35% en septiembre al 65% en octubre. Este incremento refleja el atractivo del municipio como lugar de residencia y el interés generado por las nuevas áreas urbanísticas, especialmente por el desarrollo del PAI.

Además, se han atendido varios casos de personas con movilidad reducida o discapacidad física, interesadas en viviendas adaptadas y accesibles. En estos supuestos, el Ayuntamiento ha prestado asesoramiento individualizado y ha abierto consultas específicas para garantizar un seguimiento adecuado por parte de los servicios técnicos y sociales.

También se han registrado algunas solicitudes vinculadas a ayudas para reformas, instalación de ascensores o mejora de la eficiencia energética de edificios, que han sido canalizadas a través de los programas autonómicos y estatales correspondientes.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet mantiene su compromiso con una atención cercana, transparente y eficaz. La coordinación entre el servicio de vivienda y otros departamentos municipales —como Servicios Sociales o Urbanismo— permite ofrecer respuestas integrales a las personas que buscan soluciones habitacionales, especialmente a colectivos vulnerables o en situación de riesgo residencial.

La Concejalía de Vivienda ha destacado la importancia de la atención presencial y personalizada, que permite orientar a los ciudadanos en trámites complejos y prevenir errores en la solicitud de ayudas. Asimismo, se recuerda que el servicio municipal no comercializa viviendas ni gestiona promociones privadas, pero sí informa, asesora y acompaña a la ciudadanía en todo el proceso de búsqueda o solicitud.

Con los datos obtenidos, el Ayuntamiento reafirma su papel como referente en la gestión pública de información y orientación sobre vivienda, un ámbito clave para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a una vivienda digna.

El gobierno municipal de Quart de Poblet continuará trabajando en la mejora de sus canales de atención, impulsando herramientas digitales y espacios de información accesibles para todos los vecinos y vecinas, con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil, claro y adaptado a las necesidades reales de la población.