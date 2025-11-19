El Puerto de Catarroja acoge el III Concurso Internacional y Profesional d'All i Pebre El certamen reúne a cocineros profesionales para poner en valor uno de los platos más emblemáticos de l'Albufera

El próximo 24 de noviembre, el Port de Catarroja se convertirá nuevamente en el epicentro gastronómico valenciano con la celebración del III Concurs Internacional i Professional d'All i Pebre, el certamen que reúne a cocineros profesionales para poner en valor uno de los platos más emblemáticos de l'Albufera: el all i pebre.

El concurso, organizado por el Club de Producte del Port de Catarroja, el Ajuntament de Catarroja y la Comunitat de Peixcadors de Catarroja, contará con la participación de chefs, periodistas gastronómicos e invitados que disfrutarán de una jornada completa dedicada a la cultura, la creatividad y el producto local. «Queremos que los participantes interpreten este plato bajo su propia visión, creando recetas únicas», indican desde la organización, quienes añaden que en esta ocasión el concurso solo contará con una fase creativa.

Entre los participantes de este año: Jose Cifre del restaurante Noble (València), Carlos G. Moreno de Dexcaro & Ossadía (Denia), Alessandro Maino de Alessandro Maino Restaurant (Castellón), Félix Chaqués de Félix Chaqués Restaurant (València), Raúl Aliaga de Taberna Aliaga (Catarroja), Eva Davó de La Cantina de Ruzafa (València), Amparo Nacher de Xaruga (València) y Aitor Martínez del restaurante Can Ros (Burriana). Los ocho concursantes comenzarán a preparar sus recetas a media mañana y optarán a un primer, segundo y tercer premio.

La jornada dará comienzo a primera hora de la mañana con el sorteo de posiciones para el concurso, tras el cual se iniciará una salida en barca hacia l'Albufera. Los asistentes podrán practicar la pesca de anguilas junto a los pescadores del puerto, quienes les descubrirán las técnicas de este arte con tanta historia. Tras la demostración, regresarán al puerto y, en concreto, al restaurante Casa Baina.

Será a las 12:00 cuando oficialmente arrancará el certamen. Al tratarse de una fase creativa, los cocineros podrán realizar una interpretación personal y original del plato.

A partir del mediodía comenzará la entrega del primer plato elaborado por los concursantes, mientras que la presentación del último tendrá lugar sobre las 15:00. Y tras la parte competitiva, las degustaciones: con el esgarraet, el arroz y, por supuesto, el all i pebre en cazuela como protagonistas. Seguidamente se darán a conocer los premiados de la tercera edición del concurso. Durante el acto intervendrán el presidente del Club de Producte del Port de Catarroja, Miguel Raga, y la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. Después se procederá a la entrega de diplomas y a la entrega de los galardones: el tercer, el segundo y, finalmente, el primer premio.

Catarroja empezó a celebrar el Concurs Internacional i Professional d'All i Pebre en 2022. Desde entonces, ya van tres ediciones profesionales para poner en valor dicho plato. La del año pasado tuvo que suspenderse con motivo de la dana. Sin embargo, el concurso popular —declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico— se remonta al año 1971 y su última edición se realizó el pasado mes de septiembre.

Ambos desarrollados en el Port de Catarroja, son eventos que congregan al pueblo y sus alrededores en torno a un plato esencial en la identidad y gastronomía tradicional valenciana: el all i pebre.

