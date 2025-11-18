Puçol aprueba las cuentas de 2026 con el mayor presupuesto de su historia El Ayuntamiento valida con los votos del PP un total de 21,85 millones de euros para el próximo ejercicio

P. M. VALENCIA Martes, 18 de noviembre 2025, 16:09

Puçol ha aprobado este martes su presupuesto municipal, que asciende a 21.855.722 euros, con la mayor dotación económica de su historia y con un incremento de 8,38% respecto al de 2025.

El presupuesto, que bate el récord histórico en cantidad, tiempo y forma, fue aprobado por una amplia mayoría de 13 concejales del PP, frente a la negativa de Compromís y PSOE. Este instrumento, indispensable para la gestión municipal, centra sus esfuerzos para el 2026 en tres ejes principales: la calidad de los servicios municipales, el bienestar de las personas y la modernización de la administración local.

Para el equipo de gobierno de Puçol, en la elaboración del presupuesto ha primado el bienestar de los vecinos y vecinas de Puçol y, por eso, se incluyen para el próximo año la puesta en marcha de nuevos servicios y la mejora de los existentes.

Como novedades, se licitará un nuevo servicio de mantenimiento de zonas verdes y jardines, para garantizar el buen estado de la infraestructura verde del municipio, así como un nuevo contrato de mantenimiento e inspección de áreas infantiles, pistas deportivas y mobiliario urbano, asegurando la reposición y mantenimiento adecuado de estos elementos. También, y siguiendo el objetivo de desestacionalizar el núcleo urbano de la playa, se ha incrementado la dotación económica del servicio de limpieza viaria.

Por otra parte, este presupuesto consolida la conexión al metro de Rafelbunyol gracias al acuerdo alcanzado con la autoridad metropolitana de transporte público de la Generalitat.

En el área de bienestar social, se ha focalizado en dos ámbitos: la salud mental, con la puesta en marcha del nuevo programa Sasem; y en vivienda social, donde se destinan más de 200.000 € a la rehabilitación de las mismas. En este sentido, la alcaldesa subrayó la importancia de la nueva Ordenanza de Vivienda que permite adjudicar viviendas sociales a las personas más vulnerables con criterios objetivos.

Por último, en materia de simplificación administrativa se agilizan los trámites administrativos, implementando nuevos programas y abriendo vías de colaboración para que nuevas empresas elijan Puçol como destino prioritario; todo ello en pro de la creación de empleo y el crecimiento económico del municipio.

Respecto a las inversiones previstas para Puçol, la alcaldesa Paz Carceller destacó los más de 14 millones de euros que empezarán a ejecutarse el próximo año, financiados tanto por Fondos Europeos como por fondos de la Diputación de Valencia, entre las que se encuentran el reasfaltado de vías públicas, la accesibilidad en diferentes barrios del municipio y las infraestructuras turísticas y de ocio, entre otras.

Tal y como explicó la concejal de Hacienda, todos estos logros han sido posibles gracias a la buena situación económica del ayuntamiento, que mantiene deuda cero, una buena capacidad de financiación para acometer las inversiones previstas sin aumentar los impuestos e incrementado las bonificaciones fiscales.