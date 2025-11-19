El PSPV tumba cualquier intento de moción de censura en Torrent El secretario de Organización, Vicent Mascarell, dice que los socialistas no pactan «con Vox ni con tránsfugas»

Paco Moreno Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:28 | Actualizado 12:00h.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, descartó este miércoles cualquier intento de moción de censura liderada por su partido en Torrent, un día después de que trascendiera la reactivación de las negociaciones entre los socialistas, Compromís y el concejal de no adscritos, exportavoz de Vox, Guillermo del Real.

Mascarell puso la línea roja en este último punto, al señalar que «quien pacta con la extrema derecha es el Partido Popular, que ha sumido a Torrent en una situación de inestabilidad total. El pacto PP-Vox ha demostrado ser inútil, incapaz e inepto para gobernar el municipio».

Dicho eso, comentó que los socialistas valencianos trasladan su preocupación «por la inestabilidad que se vive en Torrent» pero descartan una moción de censura: «La propuesta no se ha abordado y si se abordará la respuesta sería negativa».

Defendió que el PSPV ganó las elecciones municipales en mayo de 2023 y ahora hay «sensación de inestabilidad en el gobierno PP-Vox», aunque insistió en que desde la dirección de los socialistas valencianos «ni se avala ni se contempla una moción, no hay nada sobre la mesa, ni pactar ni avalar a la extrema derecha, el que pacta con Vox es el PP», en referencia a la presencia en ese pacto de Guillermo del Real.

Mascarell comentó que es cierto «desde hace meses un runrún de una posible moción de censura derivada de un gobierno en minoría que ha resultado ineficaz, aunque no hay pacto ni moción de censura, el Partido Socialista ni avalará ni pactará».

El secretario de Organización recordó por último que no pactarán gobiernos «ni con Vox ni con tránsfugas, nosotros firmamos el pacto antitransfugismo, algo que se negó a hacer el PP», para insistir que esta posibilidad «no se ha abordado en ningún foro y de hacerlo nuestra propuesta será negativa».

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, este miércoles.

Previamente, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, había pedido al concejal no adscrito Guillermo del Real, pieza clave en la posible moción de censura contra ella, que haga una reflexión y «ponga por delante la estabilidad de Torrent en lugar de esa locura de repartir cargos».

Puso el foco de sus críticas en el exalcalde socialista Jesús Ros. «No entiendo porqué Torrent debe ser moneda de cambio, algo así como esa película de por un puñado de dólares», para advertir que de salir adelante esta iniciativa afectaría muy negativamente a los proyectos y obras planificadas de la reconstrucción del municipio tras la dana.

«Venimos de una situación muy complicada, se sigue trabajando, y poner en marcha la mocion supondría paralizar la Administracion y eso o tienen que explicar. Esas inversioens de la dana se van a paralizar por los intereses personales de Jesús Ros», añadió.

«Jesús Ros se hace hoy el despistado que es lo que le gusta, aunque parece que con Compromís y la persona que dejó Vox está preparando una moción de censura. Es una falta de respeto, según me transmite la ciudadanía, porque se va por la puerta de atrás para robar una vara, lo que les interesa son las sillas y los sueldos».