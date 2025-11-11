El PP de Quart de Poblet presenta una nueva moción para paralizar el desvío de la Saleta El portavoz de la formación, Raúl Esteban, señala que Si el Barrio del Cristo se inunda «responsabilizaremos a la CHJ»

Paco Moreno Valencia Martes, 11 de noviembre 2025, 23:00

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Raúl Esteban, ha presentado una nueva moción para que el pleno apoye la paralización del proyecto del desvío del Barranco de la Saleta ante el riesgo que supone para los vecinos del Barrio del Cristo. «El proyecto no aguantaría una dana como la del 29 de octubre y el Barrio del Cristo podría inundarse, tal y como reconoce la CHJ», señaló este martes el concejal.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Hidrológica acaba de reconocer en el propio Informe de Respuesta a Alegaciones de la CHJ publicado este mes que no puede asegurarse que «en episodios de lluvias fuertes o extremas, la infraestructura proyectada sea capaz de canalizar la totalidad de los caudales generados». El sistema está diseñado para una recurrencia media que podría verse superada por eventos tipo DANA, como el de octubre de 2024».

El grupo socialista ya tumbó en mayo la propuesta del grupo popular de paralizar estas obras al considerar que la conducción soterrada minimiza riesgos e impactos. Sin embargo, ante el reconocimiento por la propia CHJ de que existe un peligro real, Raúl Esteban confía en que la alcaldesa de Quart de Poblet y presidenta de la Mancomunidad del Barrio del Cristo, Cristina Mora, vele por la seguridad de todos los vecinos.

«Si el Barrio del Cristo se inunda, responsabilizaremos a la CHJ y a quien apoye el proyecto actual de la Saleta» , señala el portavoz del PP, quien recuerda que lo único que piden es que las obras contemplen los informes técnicos que señalan que la intervención más urgente se debe realizar aguas arriba e incluyen, entre otros aspectos, balsas de laminación y drenaje. Es decir, para evitar inundaciones en Aldaia, Alaquas, Quart de Poblet y otras zonas de l´Horta Sud, la Confederación debe abordar lo antes posible las propuestas que contemplan el inicio de las actuaciones en la cuenca media y alta del barranco del Poyo y del Pozalet. En caso contrario, «lo que están haciendo es trasladar el problema de un municipio a otro. Además, el Barrio del Cristo ya tiene un amplio historial de inundaciones y se encuentra a cotas muy bajas».

Raúl Esteban acusa a la CHJ de no escuchar a los vecinos y ponerlos en riesgo real ante nuevas riadas: «El Gobierno socialista no hizo a tiempo las obras para evitar las inundaciones y ahora quiere hacerlas rápido, mal y poniendo en peligro a los vecinos del Barrio del Cristo».

Diversos documentos técnicos señalan la ausencia de evaluación ambiental, cálculos hidrológicos obsoletos y previos a la DANA de 2024, riesgo de colapso o rebose del conducto, deficiencias geotécnicas y la inexistencia de un plan de mantenimiento y limpieza.

La moción presentada por el grupo popular explica que el proyecto denominado «Acondicionamiento del Barranco de la Saleta. Tramo Aldaia-Nuevo cauce del Turia» promovido por la Confederación Hidrográfica del Júcar plantea una conducción subterránea de casi cuatro kilómetros para evacuar caudales de lluvia desde Aldaia hasta el Turia.

Su trazado afecta directamente al entorno del Barrio del Cristo, en la frontera entre Aldaia y Quart de Poblet. Aunque su objetivo declarado es reducir el riesgo de inundación, los informes y alegaciones recientemente publicados demuestran graves deficiencias técnicas, ambientales y sociales. La obra no garantiza la seguridad hidráulica y podría incluso trasladar el riesgo hacia zonas urbanas ya consolidadas, ambientales y sociales.

El PP entiende que los problemas de inundabilidad que sufren los vecinos de Aldaia, el Barrio del Cristo y Quart de Poblet deben abordarse de manera conjunta, con una solución técnica que reduzca el riesgo en toda la cuenca. Por eso defienden una actuación integral que dé respuesta real a todos los vecinos afectados, garantizando la seguridad en origen y no solo en el último tramo del barranco.

El propio informe de la CHJ reconoce que el proyecto forma parte del sistema Pozalet-Saleta, pero que este tramo se ejecutará de forma aislada, sin la balsa de laminación prevista aguas arriba. Es decir, se actúa sobre el final del problema, no sobre su origen.

Los populares destacan que Quart de Poblet no puede permanecer al margen. «Es responsabilidad del Ayuntamiento defender la seguridad de su territorio y exigir una gestión del agua planificada, transparente y consensuada. Paralizar no es bloquear, sino revisar para hacer las cosas bien. Esta moción pretende que los vecinos del Barrio del Cristo sean escuchados y poder vivir con tranquilidad y seguridad. El grupo municipal popular «reitera su compromiso con los vecinos del Barrio del Cristo: su preocupación es también la nuestra».