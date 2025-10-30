Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Pobla de Farnals amplía los plazos para solicitar bonificaciones del Impuesto de Construcciones

El pleno municipal aprobó la ordenanza para permitir dos meses de solicitud desde la licencia

A. T.

Alzira

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:23

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals aprobó en el pleno extraordinario la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) con el objetivo de ampliar los plazos para solicitar las bonificaciones. La propuesta salió adelante por mayoría absoluta, con ocho votos a favor del equipo de gobierno formado por PSPV y Compromís y cinco abstenciones de los grupos municipales PP y VOX.

Con la nueva redacción, las personas contribuyentes dispondrán de un plazo de dos meses para solicitar la bonificación, contados desde la fecha de concesión de la licencia urbanística o desde la presentación de la declaración responsable, según corresponda. También se especifica que no se admitirán solicitudes fuera de plazo ni aquellas relativas a obras que no cuenten con la autorización pertinente.

El cambio busca facilitar el acceso a las bonificaciones previstas en la ordenanza (relacionadas con la eficiencia energética, la sostenibilidad o la accesibilidad) y mejorar la eficacia de las políticas municipales de apoyo a la actividad económica y la protección del entorno urbano.

