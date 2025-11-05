Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Picassent renovará dos parques emblemáticos del municipio

Las actuaciones ascenderán a 240.000 euros y se harán con fondos de la reconstrucción

P. M.

VALENCIA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:28

Dos de los parques más icónicos de Picassent, los situados en las plazas Joan Aparicio y Amadeo Lerma, van a tener una remodelación en las próximas semanas gracias a las ayudas estatales para la reconstrucción tras la dana.

El parque de la plaza Amadeo Lerma se inauguró en 2009 y con esta actuación pasará a tener una trasformación total, ya que se invertirán 136.000 euros para cambiar la totalidad de los juegos infantiles que existen en la actualidad, dándole un original diseño con módulos de juego en forma de nido o de pájaro, realizados con madera sus estructuras principales. Además, se instalará un pavimento de seguridad nuevo. Los trabajos serán realizados por la empresa Isaba Projects.

En cuanto al parque Abril Martorell, frente al Centre de Convivència, contará con una nueva actuación después de la última realizada en 2019. Para ello se invertirán 104.000 euros para instalar 5 módulos de juegos nuevos, nuevo pavimento de seguridad y otros elementos accesorios. Las obras las realizará la empresa Mobipark y tendrán un presupuesto total de 104.782 euros.

Esta remodelación de los dos parques del municipio estará financiada por el Ministerio de Juventud e Infancia, quien ha destinado una partida extraordinaria para poblaciones que se han visto afectada en alguna medida por la dana. «Renovamos nuestras instalaciones poco a poco de acuerdo con criterios técnicos, estos dos parques, concretamente, tienen una alta demanda y son lugares muy frecuentados por nuestras familias y que merecían esta adecuación», afirma la alcaldesa, Conxa García.

Estas actuaciones se complementan con las renovaciones constantes que tienen los parques anualmente y donde este año se han invertido cerca de los 100.000 euros en distintas zonas lúdicas e infantiles de la población.

