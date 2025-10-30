Picassent gestiona más de dos millones de la Fundación Amancio Ortega para afectados de la dana El Ayuntamiento concede 589 ayudas por daños en viviendas, vehículos o explotaciones agrícolas

P. M. VALENCIA Jueves, 30 de octubre 2025, 15:05 Comenta Compartir

La Fundación Amancio Ortega concedió a Picassent 2,2 millones euros para compensar los daños que tuvieron diferentes afectados del municipio en la dana del 29 de octubre del 2024. Desde que en diciembre del año pasado el Ayuntamiento de Picassent comenzó a gestionar las ayudas, se han pagado en las diferentes convocatorias 589 pagos, que se han recibido por daños en viviendas, vehículos o explotaciones agrícolas.

Así, para afectados en daños a la vivienda se han repartido 125 ayudas por un importe de 515.000 euros, después de gestionar los últimos expedientes de la última convocatoria. Para vehículos en total han sido 271 ayudas concedidas por un valor de 535.000 euros, mientras que para daños en el campo se han entregado 193 ayudas por un total de 999.989 euros.

En resumen, después de diferentes convocatorias, se han entregado 589 ayudas que equivalen a 2.049.989 euros. En los próximos días desde la concejalía de Bienestar Social se anunciará cómo se repartirán los algo más de 100.000 euros que quedan pendientes de asignar después de haber tramitado todas las convocatorias y todos los expedientes de los tres tipos de ayudas, con el fin de liquidar la totalidad de la asignación otorgada por la Fundación Amancio Ortega.

El concejal de Bienestar Social, Carles Silla, ha querido valorar este jueves el trabajo administrativo y técnico que se ha hecho, «porque se va a cumplir el objetivo de repartir la totalidad de los 2,2 millones recibidos por la Fundación y ayudará a compensar parte de los daños en vivienda, vehículos y en campos agrícolas de vecinos y vecinas de Picassent».