Picanya recupera 10.000 libros para su biblioteca tras la dana

El Ayuntamiento de Picanya ha informado este marte que mientras se completan los trabajos de reparación y reacondicionamiento de la Biblioteca Municipal, el personal de esta instalación está llevando adelante la exigente labor de recuperar, uno por uno, todos los libros que formaban los fondos de la biblioteca y que no fueron arrastrados por el agua y el barro.

Se están repasando uno por uno, todos los ejemplares y además de comprobar su estado, se está realizando una pequeña limpieza para retirar la botes acumulada en los traslados. En este momento el personal de la Biblioteca trabaja con los más de 8.500 ejemplares que se salvaron después de la dana. Además de la revisión/limpieza se deberá realizar una reposición de los tejuelos y una nueva indexación por materias.

A estos fondos «recuperados» también habrá que añadir los libros que está llegando en forma de donaciones y que superarán los 1.500 ejemplares. La Biblioteca ha abierto de forma parcial con acceso sólo para la sala de estudio.

