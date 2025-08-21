Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La lectora María Rosario. M.R.

«Perdí parte de mi biblioteca en la dana, pero los libros me ayudan a superarlo todo»

María Rosario, de su primer cuento en una aldea de Albacete al reconocimiento del Ayuntamiento de Catarroja por su trayectoria lectora

Nacho Roca

Catarroja

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:22

La historia de María Rosario Martínez Alcalá es la de una vida entera acompañada por los libros. Nacida en la pequeña aldea de Las Heras, ... en Alcalá del Júcar en Albacete, llegó a Catarroja con apenas nueve años, en plena emigración de muchas familias campesinas que buscaban un futuro mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  2. 2 Desahucio exprés en Cullera de una familia que ocupó la casa de una anciana en estado vegetativo
  3. 3 Invitan a un balneario a una mujer de 85 años para robarle 120.000 euros de su casa en Alicante
  4. 4

    Alerta por polvorines en la Comunitat en tiempos de fuego
  5. 5 Ocho intoxicados por humo al prender fuego un hombre a su casa en Orriols
  6. 6

    El Valencia reorganiza su delantera
  7. 7 Las dos localidades de la Comunitat Valenciana que han dormido a 10 grados este miércoles de agosto
  8. 8 Muere un diputado de 30 años dentro del Parlamento
  9. 9

    Torró se aferra a la primera fila en los Moros y Cristianos de Ontinyent
  10. 10

    El misterio de los pisos de lujo de Miami: el TSJ sigue sin el dinero dos años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Perdí parte de mi biblioteca en la dana, pero los libros me ayudan a superarlo todo»

«Perdí parte de mi biblioteca en la dana, pero los libros me ayudan a superarlo todo»