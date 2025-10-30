Paterna se plantea abandonar la EMTRE tras años de subidas y mala gestión

Nacho Roca Paterna Jueves, 30 de octubre 2025, 12:04 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Paterna ha iniciado los trámites para estudiar su salida de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), tras años de incrementos continuados en la tasa TAMER, derramas extraordinarias y una gestión que el consistorio considera ineficiente y perjudicial para los vecinos.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha ordenado a los servicios técnicos municipales que analicen las vías legales y económicas para abandonar la entidad, al considerar que Paterna no puede seguir soportando las consecuencias de una gestión incorrecta que repercute directamente en los bolsillos de los paterneros y paterneras.

Paterna es actualmente el tercer municipio que más aporta a la EMTRE y el primero de la comarca de l'Horta Nord. En 2025, su contribución superará los cuatro millones de euros, una cifra incrementada por la última subida del 24 % en la tasa TAMER, una medida que el Ayuntamiento votó en contra.

A esta carga se suma la derrama extraordinaria de 13 millones de euros aprobada por la EMTRE el pasado mes de junio, de la que a Paterna se le reclama más de 1,3 millones. «Una cantidad injusta y desproporcionada que hemos recurrido oficialmente», ha afirmado Sagredo.

El alcalde ha recordado que la entidad metropolitana acumula una larga lista de episodios de mala gestión y presuntas tramas de corrupción desde su creación en 2001. Según Sagredo, el coste derivado de la gestión del Partido Popular al frente de la EMTRE supera los 103 millones de euros, a los que se añaden casi 20 millones vinculados a esos casos de corrupción.

«Estamos ante una situación insostenible», ha señalado el primer edil. «La EMTRE, en lugar de ser un instrumento eficaz para una gestión metropolitana de residuos, se ha convertido en un lastre económico para Paterna y sus vecinos».

Sagredo ha avanzado que el Ayuntamiento ya mantiene contactos con otros consorcios y UTE del sector para explorar fórmulas que garanticen un servicio más eficiente y justo. «No vamos a consentir que la mala gestión de esta entidad la acaben pagando las familias de Paterna. Si es necesario, romperemos con la EMTRE para defender los intereses de nuestra ciudadanía», ha concluido.

