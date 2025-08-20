Paterna ofrece tapavasos durante las fiestas locales para evitar la sumisión química El Ayuntamiento quiere ser «ejemplo» de seguridad y por eso se coordina con los festeros para garantizar unas celebraciones igualitarias

El Ayuntamiento de Paterna ofrece a las comparsas y peñas locales vasos reutilizables con tapa para prevenir que nadie pueda echar sustancias en los mismos y evitar «casos de sumisión química».

Esta iniciativa forma parte de la campaña municipal 'Amb respecte i igualtat, Festes de Paterna al teu costat', dirigida a la ciudadanía con el objetivo de fomentar la seguridad y la igualdad durante las fiestas mayores.

Este miércoles se ha entregado a las peñas y comparsas un kit compuesto por los libros oficiales de Fiestas, vasos reutilizables que contienen un QR con la programación festiva y los citados tapavasos.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, que junto a la edil de Interior, Nuria Campos y la concejal de Fiestas, Andrea López ha destacado que «con esta campaña de concienciación, Paterna da un paso más para ser un referente en la celebración de unas fiestas seguras, libres de violencia machista y respetuosas para el disfrute de todas las personas».

«El compromiso colectivo que se visibiliza con la adecuada coordinación entre el Ayuntamiento, la Policía Local de Paterna, las distintas federaciones festeras y la ciudadanía en general es clave para que nuestras Fiestas Mayores continúen siendo un ejemplo de convivencia, respeto e igualdad», ha agregado.

Junto a estas medidas, se suman otras iniciativas municipales como los puntos violeta que se habilitarán durante la semana de conciertos en el aparcamiento Los Naranjos.

En cuanto a la programación festiva mañana jueves a las 21:30 horas tendrá lugar el tradicional Pregón a cargo del reconocido locutor Cristian San Bernardino, marcará el inicio oficial de las Fiestas Mayores de Paterna, tras la jornada de volteo general de campanas a primera hora de la mañana y la celebración de una Mascletà Manual en la Plaza del Pueblo a las 12:00 horas, organizada por la Federación de Interpenyes.