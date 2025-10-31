Paterna inicia el expediente para salir de la EMTRE y llevar la basura a otra planta Medio Ambiente cree posible la marcha de la entidad, aunque aumentaría el coste del tratamiento para el Ayuntamiento

Paco Moreno Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 16:43

El Ayuntamiento de Paterna ha celebrado este viernes una Junta de Gobierno Local en la que se ha acordado iniciar formalmente el expediente de salida ordenada del municipio de la EMTRE (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos).

Con este acuerdo, el consistorio da el primer paso para tramitar la salida ordenada de Paterna del consorcio metropolitano, un procedimiento que continuará ahora con la emisión de los informes técnicos y jurídicos correspondientes y su posterior elevación al Pleno municipal para su aprobación definitiva.

La decisión fue anunciada el jueves por el alcalde de la localidad, José Antonio Sagreso, al indicar que «nuestro municipio no puede seguir soportando los efectos de una gestión incorrecta que repercute directamente en los bolsillos de los paterneros y paterneras».

La relación entre el gobierno municipal y la entidad metropolitana es más que mala desde hace tiempo. Por ejemplo, tienen un litigio abierto por el pago de 1,3 millones de euros del Consistorio debido a la aplicación de la Ley de Residuos y la tasa TAMER. Sagredo recordó que Paterna es ya el tercer municipio que más dinero aporta a la EMTRE y el primero de l'Horta Nord, con una contribución que en 2025 superará los 4 millones de euros tras la subida del 24% de la TAMER.

Desveló que están en contacto con «otros consorcios y UTE para salirnos de la entidad y buscar fórmulas alternativas que garanticen un servicio eficiente y justo para nuestros vecinos» y advirtió de que «no vamos a consentir que la mala gestión de esta entidad la acaben pagando las familias de Paterna. Por ello, no dudaremos en romper con la EMTRE para defender los intereses de nuestra ciudadanía», lo que al final se ha dado el primer paso este viernes.

¿Puede Paterna salir de la EMTRE? El presidente de la entidad, Emilio J. Belencoso, aseguró este jueves que no, para recordar que la planificación de la gestión de los residuos, deriva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, un instrumento legislativo autonómico que indica a qué plan zonal y a qué entidad pertenece cada municipio. La ley en vigor obliga a los municipios a agruparse en entidades de tratamiento para tratar y eliminar sus residuos: en el caso concreto de Paterna, al formar parte del área municipal de València, debe pertenecer a la EMTRE.

Pero no está claro el asunto. A consultas de LAS PROVINCIAS, fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente comentaron que es «posible pero además de ser difícil juega en contra de Paterna. Podría solicitarlo pero una vez se sale qué hace con sus residuos, porque tiene que tratarlos en instalaciones que se comparten».

La opción para Paterna es que tendría que llegar a un acuerdo con otro consorcio de residuos, aunque ya no sería en la zona metropolitana y mandaría su basura a muchos kilómetros. Esto incrementaría su coste, además de que tendría que pagar el porcentaje de las instalaciones que se han levantado a medias por otros ayuntamientos en el otro consorcio. El más cercano es la planta de tratamiento de residuos de Llíria, que pertenece al Consorcio Valencia Interior. El vertedero se encuentra en Caudete de las Fuentes.