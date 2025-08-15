Paterna impulsa unas Fiestas Mayores «más inclusivas» para que nadie se quede al margen El Ayuntamiento ofrecerá kits sensoriales y un espacio sin ruidos para menores con TEA y otras condiciones, además de puntos accesibles para personas con movilidad reducida

Nacho Roca Paterna Viernes, 15 de agosto 2025, 12:19

A pocos días de que arranquen los actos en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, Paterna se prepara para vivir unas Fiestas Mayores bajo el lema «Més inclusives. Festes Paterna». El objetivo: que todos los vecinos, sin importar sus necesidades, puedan disfrutar de la tradición y la pólvora.

Como novedad, este año el Ayuntamiento repartirá kits sensoriales para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y condiciones similares. Cada set incluirá cascos antirruido, mordedores y un juguete antiestrés, con el fin de garantizar su comodidad durante las celebraciones.

Además, por segundo año consecutivo, la Concejalía de Inclusión Social habilitará un espacio sin ruidos ni alteraciones acústicas en el Edificio de la Cordà «Pepín Damián» (calle Mayor, 3). Allí, los menores con TEA, discapacidad auditiva o síndrome de Asperger podrán seguir, de forma tranquila, los principales desfiles de Moros y Cristianos (23 y 24 de agosto), el desfile y parlamento infantil (25 de agosto) o el pasacalle infantil de Cohetes de Lujo (27 de agosto).

«Tras la buena acogida del año pasado, seguimos volcados en atender a las familias que cuentan con este tipo de necesidades, para que nuestras fiestas puedan disfrutarse sin barreras», ha destacado la teniente de alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura. «Queremos que la ilusión, la pólvora y la tradición lleguen a todos los corazones, con todo el respeto que merece cada persona», ha añadido.

Para acceder tanto a los kits como al espacio adaptado, será necesario inscribirse previamente en la Concejalía de Inclusión Social antes del miércoles 20 de agosto a las 12:00 horas, presentando el carné de discapacidad, el nombre y la edad del menor.

El consistorio también habilitará zonas reservadas para personas con movilidad reducida, tanto en los desfiles como en los conciertos programados en el parking Los Naranjos (25 al 29 de agosto) y en el Pregón de Fiestas del jueves 21, que dará inicio a doce días intensos de actos festivos.

