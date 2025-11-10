Paterna hará un mapa solar para fomentar energías alternativas en el Parque Empresarial Táctica El Ayuntamiento renueva el convenio anual con la entidad gestora

El Ayuntamiento de Paterna y la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del Parque Empresarial Táctica han suscrito el convenio de colaboración correspondiente a 2025, que contempla una dotación económica de 46.500 euros destinada a la ejecución de actuaciones prioritarias orientadas a la modernización, innovación y digitalización de este enclave empresarial estratégico.

Con la renovación de este acuerdo, el consistorio continúa reforzando su modelo de colaboración público-privada para consolidar a Paterna como referente en desarrollo industrial, sostenibilidad e innovación.

Desde 2017, el Ayuntamiento viene renovando de forma anual estos convenios con las distintas entidades de gestión y modernización de las áreas empresariales del municipio con el objetivo de impulsar su competitividad, sostenibilidad y crecimiento económico, manteniendo así el liderazgo de Paterna como ciudad empresarial clave a nivel autonómico y nacional.

El acuerdo, formalizado mediante una subvención directa, permitirá acometer una serie de actuaciones estratégicas dirigidas a mejorar la funcionalidad, accesibilidad y proyección del Parque Empresarial Táctica.

Entre las principales acciones previstas se incluye la mejora de las infraestructuras urbanas, con el arreglo de aceras deterioradas, la instalación de nuevos bolardos en zonas de estacionamiento de motocicletas y la creación de un paso de peatones en la calle Algepser con el fin de incrementar la seguridad vial y la accesibilidad del entorno.

Asimismo, se elaborará un mapa solar como herramienta clave para fomentar la transición energética y el uso de energías renovables entre las empresas del parque. También se prevé la actualización de la señalización mediante la instalación de nuevos directorios y postes informativos, la obtención de imágenes aéreas actualizadas y el desarrollo de acciones de comunicación orientadas a reforzar la visibilidad y proyección de la EGM y de las empresas que la integran.

El convenio incluye además la elaboración de un plan estratégico que definirá las líneas de actuación a medio y largo plazo, la creación de un sistema de acceso a datos meteorológicos para facilitar la planificación empresarial y la mejora del Sistema de Información Geográfica (SIG) y de la plataforma de gestión digital, con el objetivo de agilizar la comunicación con las empresas, optimizar la gestión de incidencias y ofrecer nuevos servicios de valor añadido.

Con este nuevo convenio, que se suma al resto de acuerdos que el consistorio renueva anualmente con las diferentes áreas empresariales del municipio, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con la modernización del tejido productivo local, impulsando un entorno empresarial más innovador, competitivo y sostenible que refuerza el liderazgo económico de la ciudad y su posicionamiento como referente en el panorama industrial valenciano.