Montaje de las protecciones. LP

Paterna comienza a blindar su calle Mayor para la Cordà: arranca el montaje de protecciones en viviendas y comercio

Los trabajos se prolongarán hasta el 31 de agosto e incluyen el refuerzo de fachadas, portales y escaparates en el epicentro del espectáculo pirotécnico más emblemático de la ciudad

Nacho Roca

Paterna

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:57

Con las Fiestas Mayores a la vuelta de la esquina, la calle Mayor de Paterna empieza a transformarse en escenario de la mítica Cordà. Esta semana ha comenzado el montaje de las estructuras de protección que blindarán las fachadas de viviendas y comercios ante la intensa actividad pirotécnica prevista para la noche del domingo 31 de agosto, cuando se dispararán más de 1.000 kilos de pólvora en apenas media hora.

Las labores, a cargo de la empresa municipal GESPA, se centran en la colocación de planchas metálicas y enrejados a lo largo de los 120 metros de recorrido. Primero se protegen las zonas altas, como balcones y ventanas, y en los días previos al evento se reforzarán los bajos comerciales y los portales para permitir la actividad diaria y el tránsito vecinal el mayor tiempo posible.

Para realizar los trabajos, los operarios emplean plataformas elevadoras de hasta 18 metros, lo que permite asegurar incluso los puntos más elevados de los edificios.

Además, como cada año, los comercios de la zona estarán identificados con una señalética especial bajo la marca «Paterna Ciutat del Foc», una iniciativa que contribuye a visibilizar su participación en esta cita cultural tan arraigada.

La concejala de Fiestas, Andrea López, ha agradecido la colaboración de los vecinos y vecinas de la calle Mayor y ha subrayado que «hemos atendido todas las inquietudes planteadas para garantizar una protección adecuada de sus viviendas, con el objetivo de disfrutar de la Cordà con las máximas garantías de seguridad».

Durante las últimas semanas del mes se llevará a cabo la certificación oficial de la seguridad de las estructuras instaladas, un requisito indispensable para celebrar, un año más, uno de los espectáculos de fuego más impresionantes y simbólicos de la Comunitat Valenciana.

