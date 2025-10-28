Paiporta, todo un pueblo que empieza de cero

Los vecinos de Paiporta se enfrentan a días duros con la llegada del aniversario y los recuerdos de la tragedia que asoló todo su municipio. ... Una población que trata de recuperar la normalidad cuando nada es lo que era ya antes del fatídico 29 de octubre. «Tengo sentimientos agridulces, fue muy traumático», explica el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez. Él, como el resto de paiportins sufrió las consecuencias de la riada, mientras también trataba de buscar soluciones en el peor momento de su pueblo.

Sánchez reconoce que queda mucho por hacer, «un 80%» se calcula, y es que este primer año ha sido para gestionar la emergencia y para planificar. Una de las críticas que realizan desde Paiporta, como en la mayoría de localidades damnificadas, es la gran traba burocrática. «Este proceso nos frena porque se están aplicando las leyes anteriores a la dana. Nos tendrían que haber dado herramientas para gestionar los fondos de una forma más ágil», explica el edil que recuerda que la plantilla del ayuntamiento sigue siendo la misma, la que gestionaba un presupuesto de 20 millones y ahora intenta sacar adelante la inversión de más de 200 recibida de las administraciones.

Todos estos problemas provocan que la reconstrucción no avance tan rápido como se desearía, sobre todo para los vecinos que necesitan ver como sus calles se recuperan. «Se está haciendo mucho trabajo que no se ve y entendemos que los vecinos quieren las máquinas en las calles», comenta el responsable de Reconstrucción de Paiporta.

56 Fallecidos a causa de la dana

201 Millones de euros recibidos del Ministerio

En este sentido, tras la aprobación de seis memorias se espera que en 2026 comiencen ya las obras de algunas instalaciones prioritarias como el polideportivo o la piscina de verano.

Todos los edificios municipales se vieron dañados por la dana y durante estos meses se han ido habilitando con fondos propios para dar servicio hasta que se puedan reconstruir. Por ejemplo, la comisaría de la Policía Local se instaló en el primer piso del polideportivo al quedar el retén arrasado por el agua.

Una de las prioridades ha sido el alcantarillado ya que toda la red sufrió el colapso por el lodo. Los trabajos de limpieza y adecuación han sido constantes a la espera de las grandes obras y «se ha podido comprobar que en las últimas lluvias no hubo incidentes».

Paiporta está planificando todas las obras ya que para restituir el alcantarillado se tienen que levantar las calles y para ello se necesita una programación detallada. El Ayuntamiento cuenta con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Caminos para esta importante labor. Esta reurbanización también incluirá mejoras para conseguir una ciudad más resiliente y preparada para los retos del futuro.

Con este criterio también se están llevando a cabo las obras en grandes infraestructuras como pasarelas y puentes. El agua del barranco del Poyo desbocada arrasando las pasarelas de Paiporta a su paso fue una de las primeras imágenes que hizo presagiar lo peor para este municipio de l'Horta.

El Ministerio de Transportes se hizo cargo de emergencia de las actuaciones en estas infraestructuras clave para la población. La inversión total para su recuperación asciende a 6,3 millones de euros ya que se trabaja en la pasarela María Cambrils (presupuesto de 1,89 millones), la pasarela Poeta Ángel González (2,06 millones) y la pasarela del Convent (1,62 millones).

Cada pasarela tendrá cinco metros de anchura, destinada a un carril bici y zona peatonal. La del Convent medirá 58,8 metros, repartidos en tres vanos, mientras que la de Poeta Ángel González alcanzará los 66,71 metros. Por su parte, la pasarela María Cambrils será la más larga, con 82,1 metros y cinco vanos.

Según los plazos avanzados por Transportes se espera que estén finalizadas las tres a principios de 2026. La más avanzada y que acabará a finales de este año es la de calle Convent.

Estas infraestructuras han sido diseñadas con estructuras y modelos más resistentes y modernos para evitar que una nueva crecida pueda arrastrarlas de nuevo. Al igual que se está realizando en otros puentes, las construcciones aumentan la capacidad hídrica para así conseguir estructuras preparadas para futuras avenidas.

Un 15% menos de comercio

También es momento de balance para los comerciantes. La asociación que los agrupa en Paiporta, Acopa, indica que puede calificarse de «positivo dentro de la gravedad de lo ocurrido». De los asociados, el 15% tuvo que cerrar sus puertas de manera definitiva, aunque por diversas circunstancias, indicaron desde la asociación de la localidad.

Así, el 90% de los casos se debieron la proximidad de la jubilación, precisan. «Este esfuerzo demuestra que el tejido comercial de Paiporta no sólo se ha recuperado, sino que se ha rearmado con más energía y determinación que nunca, añaden.

Eso sí, mientras que la ayuda de otras organizaciones del sector en España fue «inmediata», en cuanto a las subvenciones públicas afirman que las procedentes de las distintas administraciones (Estado, Generalitat y Ayuntamiento)— han llegado, pero «han supuesto un proceso muy complejo y burocrático para los comerciantes».

Los plazos, los requisitos y la falta de coordinación entre administraciones añadieron «un gran nivel de estrés y ansiedad a las personas afectadas, muchas de las cuales no sabían cómo proceder o a qué ayudas podían optar. Además, desde un primer momento ha habido incertidumbre y confusión en torno al tratamiento fiscal de las ayudas», precisan.

«Creemos que todas las administraciones públicas deberían coordinarse para crear una ventanilla única que simplifique trámites, evite duplicidades y permita que, en situaciones de emergencia, los comerciantes puedan centrarse en reconstruir sus vidas y sus negocios, y no en hacer papeleo», comentan.

En la relación con los clientes, apuntan que los vecinos de Paiporta se han volcado con su comercio local, tal como ya ocurrió durante la pandemia de 2020. «Cada crisis parece recordarnos cuánto necesitamos el comercio de proximidad: la tienda de confianza, el trato humano, la cercanía y el servicio personalizado», precisan.

A nivel local, la principal amenaza sigue siendo el riesgo de inundación. «Paiporta se asienta sobre una zona potencialmente inundable, y el barranco del Poyo sigue representando un riesgo constante para viviendas, comercios y vidas humanas», por lo que demandan obras hidráulicas pendientes como la conexión del Poyo con el nuevo cauce del Turia. «Estas obras son técnicamente complejas y requieren la intervención coordinada de varias administraciones públicas», estiman.

«Más allá del clima, el comercio local se enfrenta a una amenaza estructural y persistente: el modelo de comercio basado en grandes plataformas digitales globales». A juicio de la entidad, el comercio en plataformas fomenta la compra impulsiva, basada en la inmediatez y algoritmos. «Frente a ello, el comercio local ofrece una compra más meditada, humana y sostenible».