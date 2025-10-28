Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vecino de Paiporta observa las obras en el barranco. EFE
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Paiporta, todo un pueblo que empieza de cero

El próximo año se acelerará la reconstrucción tras meses de trámites para gestionar las obras

N. Roca /P. Moreno/ A. Talavera

Paiporta

Martes, 28 de octubre 2025, 01:05

Comenta

Los vecinos de Paiporta se enfrentan a días duros con la llegada del aniversario y los recuerdos de la tragedia que asoló todo su municipio. ... Una población que trata de recuperar la normalidad cuando nada es lo que era ya antes del fatídico 29 de octubre. «Tengo sentimientos agridulces, fue muy traumático», explica el concejal de Reconstrucción, Alejandro Sánchez. Él, como el resto de paiportins sufrió las consecuencias de la riada, mientras también trataba de buscar soluciones en el peor momento de su pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  4. 4

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  5. 5 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  6. 6

    El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir
  7. 7 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  8. 8

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  9. 9

    El único objeto que Amazon no tenía disponible en la dana y que tuvo que buscar por toda Europa
  10. 10

    El escudo verde de la Albufera tendrá 11 kilómetros y bosques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paiporta, todo un pueblo que empieza de cero

Paiporta, todo un pueblo que empieza de cero