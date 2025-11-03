Paiporta prepara un nuevo sistema de megafonía para emergencias El Consistorio realiza una prueba técnica para configurar el mapa de los nuevos altavoces

Paco Moreno Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Paiporta continúa desarrollando su programa de actuaciones para implementar nuevas tecnologías que agilicen la comunicación con la ciudadanía y refuercen la seguridad ante posibles situaciones de emergencia.

Así, se ha previsto la instalación de un nuevo sistema de megafonía que permitirá emitir mensajes sonoros que lleguen a todo el municipio. Este lunes se ha realizado una primera prueba técnica previa para definir el mapa de ubicaciones de los altavoces, con el objetivo de garantizar una cobertura óptima en todas las zonas de Paiporta. En este sentido, desde la Oficina de Emergencias se ha explicado que se llevarán a cabo más pruebas durante las próximas semanas.

El concejal de Modernización y Transparencia, Juan Elías López, ha explicado que «este nuevo sistema nos permitirá transmitir avisos de emergencia o información relevante de manera inmediata y directa a la población. Continuamos incorporando herramientas tecnológicas que mejoran la seguridad y la capacidad de respuesta del municipio».

Por su parte, la concejala de Policía, Susana Moreno, ha destacado que «se trata de una herramienta fundamental dentro de los Planes de Emergencia, que nos permitirá actuar con mayor rapidez y coordinación, especialmente en episodios de lluvias intensas o cualquier situación que requiera una comunicación inmediata con la ciudadanía».

El proyecto se está desarrollando de manera transversal, con la colaboración de las concejalías de Modernización y Transparencia, Policía Local y Administración General. La iniciativa se ha convertido en un referente en el ámbito comarcal y ha despertado el interés de diversas policías locales de otros municipios, también afectados por la DANA del pasado octubre, que se han acercado a Paiporta para conocer de primera mano su funcionamiento.

Los nuevos dispositivos funcionarán mediante radioenlace, sin necesidad de conexión a internet, y contarán con baterías y placas solares para garantizar su funcionamiento incluso en caso de corte eléctrico. El sistema permitirá grabar y difundir mensajes, o bien emitirlos en directo, según las necesidades de cada situación.

Será la Policía Local quien disponga de la consola de control que permitirá activar los avisos desde el centro de mando, así como reproducirlos también desde los vehículos policiales, para reforzar la difusión de los mensajes en todo el término municipal.

Temas

DANA

Paiporta